Xe tải va chạm với xe mô tô, hai người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Yên Bình (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/6, đã khiến hai người thương vong.

Loading...

Thông tin từ Công an huyện Ý Yên cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải loại nhỏ (chưa rõ biển kiểm soát, người điều khiển) chạy trên trục đường liên xã. Khi đến khu vực ngã tư (thuộc địa phận thôn An Tố) xe tải bất ngờ va chạm mạnh với xe mô tô do ông Vũ Đình Hòa (quê ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển và chở theo khách ngồi sau là ông Phạm Thanh Bắc (quê ở tỉnh Ninh Bình), sau đó lao xuống ruộng lúa.

Vụ tai nạn đã làm ông Hòa tử vong. Ông Bắc bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện lực lượng chức năng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vẫn đang thu dọn hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định khuyến cáo, người và phương tiện tham gia giao thông khi qua các ngã ba, ngã tư phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, giảm tốc độ, chú ý quan sát, đi đúng làn đường, phần đường; đồng thời chạy đúng tốc độ, giữ khoảng cách tối thiểu giữa các xe khi di chuyển trên đường để hạn chế tai nạn.