Vụ rơi thang công trình cao tầng: “Bố hứa làm Tết về mua quần áo mới cho con mà bố đi mãi!”

“Hôm trước bố vẫn gọi về và hứa Tết đi làm về sẽ mua quần áo mới cho chúng con, mà giờ bố bỏ chúng con đi rồi bố ơi”, cháu Phạm Thị Huyền (11 tuổi) gào khóc trong đám tang bố.

Loading...

Chiều 3/1, gia đình người thân đã tổ chức lễ tang, an táng anh Phạm Văn Phượng tại nghĩa trang xóm Phì Bắc (xã Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An). Dù trời giá rét nhưng rất đông bạn bè, hàng xóm cũng đến thăm hỏi, tiễn đưa anh Phượng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Anh Phượng là 1 trong 3 công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động rơi thang tại công trường xây dựng tòa nhà Sở Tài chính Nghệ An (TP. Vinh) vào trưa 2/1.

Ông Thái Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Phượng rất khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã xuống động viên, thăm hỏi gia đình đồng thời phối hợp tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân Phượng.

Được biết, anh Phượng lập gia đình được 11 năm nay và sinh được 4 cháu. Đứa lớn mới 11 tuổi, còn đứa nhỏ chỉ mới hơn 1 tuổi.

Hàng ngày, anh Phượng đi làm thuê kiếm tiền còn vợ ở nhà làm ruộng, chăm con. Tuy cuộc sống khó khăn vất vả nhưng 2 vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng nuôi 4 con ăn khôn lớn. Ngày nghe tin anh Phượng gặp nạn, hàng xóm ai cũng xót thương.

“Gia đình chú Phượng khó khăn lắm. 2 vợ chồng thì hiền lành mà siêng năng. Hôm nghe tin chú ấy gặp nạn, ai cũng thương. Giờ chú ấy mất đi rồi không biết vợ con chú ấy phải sống ra sao nữa”, một người hàng xóm có mặt tại đám tang chia sẻ.

Từ lúc nghe tin chồng gặp nạn, chị Trần Thị Hiền (SN 1984, vợ nạn nhân Phượng) như ngã quỵ. Đau xót, thương chồng, chị Hiền chỉ nằm một chỗ khóc gọi tên chồng. Khi đoàn tiễn đưa tang anh Phượng, mọi người phải dìu chị Hiền đi theo.

Cố víu lấy quan tài chồng trong lúc tiễn ra nghĩa trang, chị Hiền gào khóc thảm thiết: “Anh ơi, anh nỡ bỏ 5 mẹ con em mà đi vậy. Hôm trước anh còn gọi về nói chuyện với mẹ con mà giờ anh nằm im đó. Anh đi rồi, mẹ con em biết sống sao đây, con còn quá nhỏ anh à”.





Có mặt tại đám tang anh Phượng, chứng kiến cảnh người vợ trẻ cùng 4 đứa con thơ vấn vành khăn tang trắng khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm.

Cách nhà anh Phượng không xa là nhà của nạn nhân Trần Duy Hiếu (SN 1977, trú xã Vĩnh Thành). Trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm vốn đầy ắp tiếng cười nay bao trùm bởi khói hương nghi ngút và nỗi buồn nặng trĩu.

Anh Hiếu cũng là một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xây trụ sở Sở Tài Chính Nghệ An vào trưa 2/1.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Hiếu được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong và được bệnh viện bàn giao về cho gia đình.

Sáng 3/1, chính quyền địa phương, người thân đã tổ chức lễ mai táng, tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của xóm Phì Bắc.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hiếu rất éo le. Anh Hiếu có vợ và 2 con trai. Thời điểm anh Hiếu gặp nạn thì vợ đang đi làm phụ hồ tại Hà Nội, còn con trai đầu đi làm công nhân tại Bình Dương chưa kịp về.

1 năm trước, anh Hiếu bị đau khớp nên phải mổ thay xương. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình anh phải vay mượn mới có đủ tiền chi trả viện phí. Mới đây, sức khỏe tốt hơn nên anh Hiếu xin tham gia tổ thợ xây dựng để kiếm tiền trả nợ. Nào ngờ, trong lúc làm việc anh đã gặp nạn thương tâm.





Nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ tai nạn lao động này là anh Đặng Minh Cung (SN 1958, trú xóm Trung Hồng, xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Trong chiều 3/1, chính quyền địa phương và người thân cũng đã tổ chức lễ tang, tiễn đưa nạn nhân Cung về nơi an nghỉ cuối cùng.

Như đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 13h30′ ngày 2/1/2021 tại công trường xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An tại ngã tư giao nhau giữa đại lộ Lê Nin và đường Duy Tân (TP. Vinh, Nghệ An).

Thời điểm trên, nhóm công nhân 11 người đi vào thang tời để lên tầng cao công trình làm việc. Khi thang chạy quá tầng 7 thì gặp sự cố và rơi tự do xuống đất. Sau vụ việc, các nạn nhân được đưa đi Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Sau tai nạn, cơ quan Công an TP. Vinh đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Được biết, công trình xây dựng Sở Tài chính Nghệ An mới được thiết kế xây dựng 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, rộng 965m2 tại ngã tư giao giữa đường Lê Nin và đường Duy Tân, thuộc phường Hưng Phúc (TP. Vinh).

Công trình này có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, khởi công từ đầu năm 2019. Dự kiến công trình này xây trong vòng 24 tháng sẽ đưa vào hoạt động. Đơn vị thi công công trình là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171 trụ sở tại Hà Nội.