Vụ người đi đường bị tấn công vào ban đêm ở Nam Định: Nạn nhân là phụ nữ trẻ đẹp

Theo lãnh đạo xã Yên Đồng, huyện Ý Yên (Nam Định), đối tượng lạ tấn công người đi đường là một nam thanh niên chứ không phải nhóm người và chỉ thích phụ nữ trẻ và đẹp.

Liên quan đến thông tin thời gian gần đây xuất hiện nhóm người lạ mặt tấn công người đi đường tại đoạn đường Trường THPT Đại An, xã Yên Đồng, ngày 24/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Thấm – Chủ tịch UBND xã Yên Đồng (Ý Yên, Nam Định) cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt được thông tin trên.

Tuy nhiên, đây không phải là một nhóm đối tượng mà chỉ có một thanh niên hay thích trêu ghẹo phụ nữ đi đường. Sau khi nắm bắt được sự việc, chính quyền địa phương cũng đã lấy lời khai của một nạn nhân bị thanh niên trên trêu chọc.

‘Khi xảy ra sự việc trên, nạn nhân có chạy vào trình báo công an xã. Người này cũng hốt hoảng sợ hãi, có kể lại bị đối tượng lạ trêu ghẹo. Đối tượng này lợi dụng đường ngoằn nghèo dồn chị em ngã xuống vệ đường, sau đó định giở trò nhưng nạn nhân phản kháng lại được. Khi 2 bên giằng co móng tay của đối tượng có trượt vào mặt nạn nhân chứ không phải bị chấn thương do chém, cướp như mọi người đồn đoán”, ông Thấm thông tin.

Cũng theo ông Thấm, công an xã đã báo cáo công an huyện Ý Yên về sự việc trên. Về danh tính đối tượng, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được. Công an huyện đang mật phục ở đoạn đường xảy ra sự việc và rà soảt một số đối tượng trên địa bàn xã cũng như xã bên cạnh.

“Theo tôi nghĩ thì thanh niên này bị bệnh hoạn nên mới vậy, thanh niên này chỉ trêu ghẹo gái và chỉ thích phụ nữ trẻ và đẹp. Hiện chúng tôi vẫn đang phối hợp với công an huyện, thay đổi phương pháp để mật phục, tìm ra đối tượng”, ông Thấm nói.

Trước đó, theo phản ánh của người dân xã Yên Đồng, gần 2 tháng nay vào ban đêm thường xuyên xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt tấn công vô cớ những người đi đường gây ra những hoang mang cho người dân khu vực.

Nhóm đối tượng thường xuất hiện trên đoạn đường trường THPT Đại An, xã Yên Đồng vào buổi tối, để chờ sẵn người tham gia giao thông đi qua. Khi người dân đi qua, nhóm này tấn công người đi đường bằng cách đạp xô ngã xuống ao ruộng. Táo tợn hơn, chúng còn rạch mặt nạn nhân, khiến cho nạn nhân hoảng loạn, gây hoang mang cho người dân trong khu vực.

Về thông tin, một cô gái bị tấn công khiến cô này bị ngã xe dẫn đến thương tích nặng hiện cơ quan chức năng chưa nhận được thông tin chính thức. “Nạn nhân” như lời đồn ở trên cũng không trình báo chính quyền.

