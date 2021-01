Vụ người đàn ông khuyết tật bị đánh tử vong bằng điếu cày: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 1 nghi phạm

Trước vụ việc người đàn ông bị đánh chết bằng điếu cày sau khi nói “mày chưa biết tao đâu”, Công an huyện Lập Thạch đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự một nghi phạm để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người”.

Theo thông tin từ một cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, mới đây, Công an huyện Lập Thạch đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự người đàn ông tên Hùng (trú xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người”.

“Vì vụ việc đã rõ nên Công an tỉnh Vĩnh Phúc giao Công an huyện Lập Thạch điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra vụ án, nếu có căn cứ xử lý hành vi ‘Giết người’ thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch có thể sẽ thay đổi tội danh khởi tố”, vị cán bộ này thông tin thêm.

Thông tin về hoàn cảnh của nạn nhân tử vong, ông Vũ Đình Thọ – Chủ tịch UBND xã Vân Trục cho biết, anh Nguyên là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội ở địa phương.

Theo ông Thọ, sau khi bị đánh bằng điếu cày, anh Nguyên nằm bất động, do tưởng nạn nhân say xỉn, mọi người đã bế anh vào phòng nằm nghỉ. Không lâu sau đó, người dân phát hiện anh này đã tử vong nên thông báo đến cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 18/1, anh Nguyên và 1 thanh niên tên Hùng (trú xã Ngọc Mỹ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu thuộc địa bàn xã Ngọc Mỹ.

Theo đoạn clip, thời điểm mâu thuẫn, Hùng hỏi “Mày nói chuyện với ai?” thì anh Nguyên đáp “Tao nói chuyện với chủ quán”. Sau đó, Hùng lao vào đánh anh Nguyên thì anh này nói “Mày chưa biết tao đâu”. Khi anh này vừa dứt lời liền bị Hùng bất ngờ dùng điếu cày vụt mạnh vào vùng gáy khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.