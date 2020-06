Vụ giết người giấu xác bê tông: Kẻ cầm đầu nhóm phụ nữ tươi cười khi đến toà

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà – kẻ chủ mưu trong vụ nhóm phụ nữ giết chết 2 người đàn ông rồi giấu xác trong bê tông gây rúng động dư luận – tươi cười khi được dẫn đến tòa. Trong khi đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà) bị đau chân phải nhờ cảnh sát dìu vào.

Sáng 25/6, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án hình sự 4 người phụ nữ giết chết 2 người đàn ông rồi giấu xác trong bê tông ra xét xử sơ thẩm công khai.

Theo đó, 4 nữ bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ của Hà, cùng ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ TP.HCM).

Hai nạn nhân trong vụ án này là ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (SN 1992, quê quán TP.HCM). Đây là vụ án giết người có tình tiết ghê rợn gây rúng động dư luận xảy ra hồi tháng 5/2019, thi thể của các nạn nhân được phát hiện trong căn nhà cho thuê ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Đúng 8h sáng, 2 chiếc xe thùng chở 4 bị cáo của vụ án đến trước sân toà, trong đó bị cáo Phạm Thị Thiên Hà được chở riêng trong 1 chiếc xe, 3 bị cáo còn lại được dẫn giải đến toà bằng 1 chiếc xe khác.



So với thời điểm bị bắt giữ, các bị cáo có ngoại hình mập hơn, tóc dài hơn. Khi được cảnh sát dẫn giải từ xe thùng xuống, bị cáo Hà luôn tươi cười, chào hỏi các bị cáo khác trong khi đó bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ bị cáo Hà) bị đau chân không thể tự đi nên phải nhờ các bị cáo đi cùng xe và lực lượng cảnh sát hỗ trợ dìu vào phòng xét xử.Còn bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên mặc dù phải dìu bị cáo Hoa vào phòng xử án, nhưng khi xuống xe thùng vẫn quay lại nói với người nhà rằng: “Em không sao, đừng lo cho em”. Trong khi đó, bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo luôn ngoái đầu để tìm người thân.Đúng 8h30, phiên toà bắt đầu phần tuyên bố, xét hỏi lý lịch các bị cáo. Các cơ quan thông tấn báo chí được sắp xếp ngồi tại phòng riêng theo dõi phiên toà qua màn hình trực tuyến.Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương, bị can Phạm Thị Thiên Hà đứng đầu một nhóm gồm 8 người (2 nam, 6 nữ) để tập luyện pháp luân công trái phép. Ngoài Hà còn có Thảo, Huyên, Hoa, Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An. Cả nhóm tập trung tu luyện tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và TP.HCM, nhiều lần bị chính quyền hai địa phương này yêu cầu chấm dứt việc tu luyện.

Tháng 7/2018, cả nhóm đến thuê căn nhà nằm trên đường D2, trong KCN Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục tu luyện. Do thấy phương pháp tu luyện của Hà đặt ra là khổ hạnh, phản khoa học nên Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An đã bỏ trốn.

Lo sợ bị phát hiện vì đã có 2 người bỏ trốn, tháng 10/2018, nhóm của Hà chuyển đến thuê căn nhà ở xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng để tiếp tục tu luyện.

27/12/2018, Hà điều khiển xe ô tô chở Thảo, Huyên, Hoa, Thành và Linh từ ngôi nhà ở xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đến khu du lịch ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thuê một căn biệt thự để ở và tiếp tục tu luyện tịnh cốc.



Khi cả nhóm tu luyện tịnh cốc được khoảng 10 ngày thì ông Linh kiệt sức, không chịu được nên xin Hà cho dừng lại, nhưng Hà không chấp nhận.

Tối 20/1/2019, do không thể chịu đựng được nữa, ông Linh đã leo qua cửa sổ phòng để bỏ trốn. Phát hiện sự việc, Hà và Thành đuổi theo bắt ông Linh lại. Hà đã dùng tay tát nhiều cái vào mặt ông Linh. Thành dùng chân, tay đấm, đá, nhiều cái vào mặt, cổ, ngực của ông Linh dẫn đến bị hại Linh bị suy hô hấp và tử vong.

Sau đó, Hà bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp để xác nạn nhân ở đó và tiếp tục tịnh cốc. Ba ngày sau, Hà đưa cả nhóm cùng xác của Linh về lại căn nhà ở xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tại đây, cả nhóm bỏ xác của Linh ngoài phòng khách và tiếp tục tu luyện…





Trong quá trình tịnh cốc tại căn nhà ở xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, nhóm của Hà phát hiện Thành có nhiều biểu hiện bất thường (lén đi ăn lúc nửa đêm, ăn không nhường nhịn mọi người, có cử chỉ muốn trộm cắp vàng của Hoa) nên cả nhóm bắt Thành tiếp tục tịnh cốc lần 2.

Quá trình tịnh cốc, cả nhóm thấy Thành la hét, đập phá nên Hà nghĩ là người này đã bị… quỷ sa tăng nhập, nếu cho ra ngoài sẽ làm hại mọi người.

Hà bàn bạc với các thành niên khác tìm cách giết chết Thành và phân công cho từng người trong nhóm để chuẩn bị hung khí gồm: Súng bắn điện, súng bắn đạn bi, bình ác quy, dây điện và nhiều dụng cụ khác để sát hại Thành.



Chiều ngày 15/3/2019, khi trời đang mưa lớn, Hà chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết Thành bằng cách chích điện và siết cổ. Đến ba ngày sau, cả nhóm cho xác nạn nhân vào bồn nhựa loại 1.000 lít rồi trộn bê tông đổ đầy lên trên. Sau đó, cả nhóm di chuyển đến khách sạn Tiamo ở phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương để tiếp tục tu luyện.

Ngày 15/5/2019, chủ căn nhà tại xã Hoà Hưng, huyện Bàu Bàng là ông Nguyễn Minh Vương bán căn nhà cho người khác. Khi người chủ mới dọn đến ở thì phát hiện hai thùng nhựa và một số đồ đạc nên dọn ra ngoài. Do bồn nhựa chứa xác của Thành có chứa bê tông nên người chủ mới phải nhờ người đến đập ra, để cho dễ mang vứt. Khi vừa đập bể bê tông, mọi người tá hỏa phát hiện xác người.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy bắt hung thủ.

Đêm ngày 18/5/2019, phát hiện công an phát lệnh truy tìm, Hà cùng cả nhóm thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn Tiamo. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn đã phát hiện và bí mật trình báo cho công an bắt giữ được cả nhóm.