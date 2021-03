Vụ “đánh ghen”, lột đồ nữ sinh bị hiếp dâm: Khởi tố “yêu râu xanh”

Chiều 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thành Trung (20 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó ngày 23/3, Công an huyện Chợ Mới, cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Trung. Tại cơ quan công an, thanh niên này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Riêng các đối tượng hành hung nữ sinh lớp 7 tên M. vì cho rằng đã quan hệ tình dục với Trung hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, cha của M. là ông H.T.H (ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã có đơn trình báo việc con mình bị xâm hại, hành hung. Công an huyện Chợ Mới đã đưa nạn nhân đi giám định, tạm giữ nghi phạm vụ việc. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng đã triệu tập những đối tượng hành hung nữ sinh, nhân chứng lên làm việc.

Theo cơ quan công an, M. có quen biết với Ng. và A. (ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới). Vào chiều tối 25/2, A. có chở M. đến nhà Trung chơi. Đến nơi thấy, Trung, Ng. cùng một số người đang nhậu, M. cũng vào nhậu chung.

Đến khoảng 23h, M. muốn về nhà nhưng Trung kêu M. ngủ lại nhà mình, cam kết để thiếu nữ này ngủ một mình và “sẽ không làm gì M”.

Sau đó, M. vào phòng nhà Trung ngủ, các đối tượng còn lại vẫn tiếp tục nhậu. Nhưng do cửa phòng hư không thể đóng được nên M. chỉ khép hờ. Gần sáng, Trung đã vào phòng M. đang ngủ và giở trò đồi bại, mặc cho nạn nhân phản kháng.

“Hành sự” xong, Trung chở M. về. Đồng thời nhắn tin xin lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm; M. không dám nói sự việc với gia đình. Sau đó, thanh niên này kể lại việc quan hệ tình dục với M. cho một người bạn nghe. Người này tiếp tục kể lại với Th. (bạn gái Trung). Tức giận, Th. nhắn tin đe dọa và 2 lần hẹn M. ra “giải quyết”.

Bị đánh, lột đồ và quay clip để làm nhục, quá hoảng sợ M. đã uống thuốc ngủ với ý định tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời. Sau đó, ông H. đã gửi đơn tố giác sự việc trên đến cơ quan công an.