Vụ con gái hành hạ, đổ rác vào mặt mẹ già 88 tuổi : Sau khi bà cụ mất, cháu ngoại gửi clip cho người thân

Ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện clip về người con đánh đập, hành hạ mẹ tàn nhẫn xảy ra ở Long An, xung quanh khu vực gia đình người phụ nữ xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt. Họ có những lời lẽ căng thẳng, khiến nhiều người thân khác trong gia đình đối mặt sức ép về tâm lý

Một clip dài 7 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cụ già bị một phụ nữ trung niên đánh đập, xúc phân đổ lên đầu đã khiến dư luận phẫn nộ. Chia sẻ trên báo Dân trí, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Cần Đước, UBND huyện Cần Đước cho biết đang vào cuộc làm rõ nghi án con gái đánh đập mẹ già xảy ra tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước.

“Hiện công an huyện đang xác minh làm rõ thời gian xảy ra vụ việc và làm rõ trách nhiệm những người liên quan. Cụ bà bị bạo hành tên là Trần Thị Đ. đã tử vong và được gia đình lo hậu sự cách đây 2 ngày. Việc tổ chức đám tang cho bà Đ. diễn ra bình thường, công an huyện không nhận được phản ánh bất thường về nguyên nhân khiến bà Đ. tử vong”, đại diện công an huyện Cần Đước cho hay.

Chia sẻ trên VOV, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, người phụ nữ đánh đập bà Trần Thị Đ. chính là con gái ruột. Hiện công an đang tổ chức lấy lời khai để có phương án xử lý người phụ nữ có hành vi bạo hành mẹ ruột của mình.

Cũng theo Đại tá Phạm Thanh Tâm, chiều nay, xung quanh khu vực gia đình người phụ nữ xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt. Họ có những lời lẽ căng thẳng, khiến nhiều người thân khác trong gia đình đối mặt sức ép về tâm lý. Công an tỉnh đã bố trí lực lượng để giữ an ninh trật tự tại khu vực, đồng thời yêu cầu những người này rời khỏi khuôn viên của gia đình, không nên có những hành động quá khích làm phức tạp thêm tình hình.

Theo ghi nhận của báo Long An, nội dung của đoạn clip bà cụ bị hành hạ trùng khớp với trường hợp xảy ra tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Cụ Đ. sống cùng con gái là bà N.T.H. (sinh năm 1964) và 2 cháu ngoại (con của bà H.).

Báo Long An cho hay, theo điều tra, đoạn clip trên mạng xã hội là do con của bà H. ghi lại từ tháng 11/2019, được lưu giữ trên điện thoại. Sau khi cụ Đ. qua đời vào ngày 2/9 thì con của bà H. gửi đoạn clip cho người thân trong gia đình và sau đó xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người dân cho biết bà H. thường xuyên mắng chửi và đánh đập cụ Đ.

Trước đó, sáng 7.9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 7 phút ghi lại hình ảnh một phụ nữ hành hạ dã man một bà cụ được cho là mẹ ruột. Trong clip, người phụ nữ liên tiếp chửi bới, xưng hô mày tao với bà cụ. Không chỉ vậy, người này còn lấy cây chổi đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu cụ.

Không dừng lại, người phụ nữ trong clip quét rác thải dưới đất và dọa nạt: “Mày tin tao nhét vô họng mày không”. Như chưa hả cơn giận, người phụ nữ này đổ cả rác bẩn vào mặt bà cụ và ép phải “ăn vô”. “Mày đừng hành hạ tao. Ăn đi, mày ăn đi, hả họng ăn vô, biến đi, đừng thấy mặt tao”… là những lời người con gái nói với người mẹ. Sau đó, người này còn đè bà cụ ra xé áo, kêu cởi đồ rồi đánh liên tục. Bà cụ đáng thương chỉ biết ngồi trên giường chịu trận.