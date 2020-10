Vụ án cố ý gây thương tích có dấu hiệu oan sai ở Nam Định: Người con tiếp tục kêu oan cho bố

Một công dân đi tù sau khi cùng gia đình bảo vệ khu đất lăng mộ ở Nam Định khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích có dấu hiệu oan sai ở Nam Trực, Nam Định, mới đây, anh Nguyễn Văn Khá – con trai ông Nguyễn Văn Ron vừa có đơn phúc đáp, đề nghị, khiếu nại gửi các cơ quan chức năng về nội dung thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của anh trong vụ án.

Theo đó, sau quá trình đi kêu oan cho bố mình, anh Nguyễn Văn Khá nhận được thông báo trả lời đơn đề nghị giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao, thông báo ghi số 223/2020/TB/TA, đề ngày 10/9/2020. Thông báo này khẳng định Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm xử phạt ông Nguyễn Văn Ron 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích là phù hợp”. Vì vậy không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm trên.

Anh Nguyễn Văn khá vô cùng bức xúc cho biết, “tôi có mặt trong vụ án ở thời điểm xảy ra vụ việc, đã nhìn thấy rõ bà Bình dùng tay đẩy đổ hàng rào sắt vào bà Nha ( Lý) khiến bà bị thương. Cơ quan điều tra và cơ quan tố tụng khẳng định bố tôi là tội phạm là không đúng pháp luật. Hơn nữa, tại thời điểm bà Bình đẩy hàng rào sắt đổ vào bà Nha có rất nhiều người chứng kiến. Điều này được ghi lại trong clip người làm chứng đã cung cấp, nhưng cơ quan chức năng không làm rõ chi tiết này mà vội vàng khẳng định bố tôi là người gây ra vụ việc?”.

Anh Khá cũng đã có nhiều đơn thư gửi các cấp chính quyền, công an, tòa án, viện kiểm sát đề nghị làm rõ việc có hay không sự không khách quan của cán bộ điều tra trong vụ án này, nhưng đến nay chưa nhận được thông báo trả lời về điều này.

Theo chia sẻ của một số người dân xã Nghĩa An, ông Ron là công dân hiền lành, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, nhiều người băn khoăn rằng liệu bản án hình sự nêu trên của ông Ron đã đúng với tinh thần răn đe và thượng tôn pháp luật?

Tóm tắt vụ việc: Vào ngày 11/3/2018, ông Nguyễn Văn Hiển (trú xã Nghĩa An, huyện Nam Trực) cùng con cháu và một số người trong họ mang hàng rào inox đến quây vây khu đất lăng mộ cụ Huệ Ân tại xã Nghĩa An mà gia đình ông Ron đang trông coi, bảo vệ, hương nhang, thờ cúng.

Để bảo vệ khu đất lăng mộ, ông Ron cùng con trai là anh Nguyễn Văn Khá và nhiều người khác trong gia đình đã đứng trong khu đất lăng mộ và không cho dựng rào. Qúa trình giằng co hàng rào sắt khiến bà Lý bị ngã xuống đất bất tỉnh, theo giám định thương tích của cơ quan có thẩm quyền, bà Lý thương tích 22% sức khỏe.

Ngày 20/6/2018, ông Ron nhận được giấy triệu tập và tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ án được TAND huyện Nam Trực đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 29/10/2018, ông Ron bị xử phạt 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm ngày 30/01/2019 với nội dung giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, theo trình bày của anh Nguyễn Văn Khá và một số người trong dòng họ thì thương tích của bà Lý không phải do ông Nguyễn Văn Ron gây ra. “Tôi và bố tôi có xuất hiện ở đó nhưng đứng bên trong rào, không hề có hành vi xô đẩy khiến hàng rào đổ vào người bà Lý khiến bà bị thương, người đẩy hàng rào khiến bà Lý bị thương là bà Nguyễn Thị Bình chứ không phải bố tôi, đề nghị cơ quan chức năng điều tra lại”.

Theo quan sát từ hình ảnh trong clip dài 26 phút mà người dân quanh khu vực xảy ra xô xát cung cấp, ngoài ông Ron và anh Khá, còn có bà Nguyễn Thị Bình và một số người khác có mặt bên trong chiếc rào sắt, có hành động nắm giữ, xô đẩy chiếc rào sắt và hô hoán, kích động mọi người gây thương tích cho bà Lý. Gia đình anh Khá đề nghị cơ quan chức năng làm rõ chi tiết này.

Cho rằng bố mình bị oan, trong suốt thời gian qua, anh Khá và gia đình đã không ngừng khiếu nại đến các cơ quan Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để kêu cứu. Hiện tại gia đình anh Nguyễn Văn Khá đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng và Tòa án Tối cao có phương án xử lý, điều tra, xét xử lại vụ án này.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an xã An Nghĩa cho biết, “ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã đến và lập biên bản một cách khách quan nhất, chúng tôi cũng không muốn ông Ron phải nhận án tù như vậy bởi đây là việc xảy ra trong dòng họ, tuy nhiên phải theo pháp luật”. Về phía Công an huyện Nam Trực thì cho biết đã hoàn tất quá trình điều tra, tòa án đã có bản án, công dân có quyền khiếu nại.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Pháp luật Plus có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Nha (tức bà Lý), nạn nhân trong vụ việc này. Bà Lý cho rằng lúc này có nhiều người có mặt tại hiện trường, ông Ron đứng phía trong chiếc rào sắt gây ra thương tích cho bà.

Tuy nhiên, về điều này, ông Nguyễn Văn Chính – người trong họ, có mặt tại hiện trường lại cho biết, “lúc chiếc rào sắt vừa được dựng lên tường, ông Ron và Khá đến phản đối và giữ rào lại. Nhiều người khác cầm rào đẩy từ từ vào người bà Lý khiến bà ngã xuống đất. Tôi đã dùng điện thoại quay lại quá trình xảy ra xô xát nhưng có người đã giật và đập nát chiếc điện thoại của tôi. Tôi cũng đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ chi tiết này”.

Thế nhưng, thời gian vừa qua, quá trình điều tra, xét xử, xem xét thủ tục giám đốc thẩm, các cơ quan tố tụng từ địa phương đến trung ương vẫn chưa làm rõ chi tiết này và chưa có trả lời cụ thể đến công dân Nguyễn Văn Khá và người dân xã Nghĩa An. Điều này gây bức xúc trong dư luận.

Để công khai, minh bạch trước pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho gia đình anh và giải oan cho ông Ron, anh Khá đề nghị chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ , Chủ tịch Quốc hội, ông Viện trưởng Viện kiểm sát Tối cao, ông Chánh án TAND Tối cao , ông Bộ trưởng Bộ Công an dành thời gian lưu tâm, chỉ đạo vụ án đúng pháp luật.

Pháp luật Plus chuyển vụ việc này đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời công dân, tránh khiếu kiện bức xúc kéo dài.