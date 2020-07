Vòng 9 V.League 2020: “Dồn toa” và cơ hội của những đội cuối bảng xếp hạng

Vòng 8 được chốt lại bằng 2 sự kiện, SHB.Đà Năng đo ván Thanh Hóa bằng chính ngoại binh cũ của đội bóng xứ Thanh, cùng tiếng còi rất lạ ở sân Tam Kỳ. Không biết điều gì sẽ xẩy ra tại vòng đấu này?

Hãy cùng các cây viết thể thao chuyên nghiệp của Kinh tế và Đô thị chúng tôi lướt qua 7 sân cỏ vòng 9 V.League 2020.

B.Bình Dương- HAGL. Chủ nhà B.Bình Dương vừa có chiến thắng quan trọng trước TP.HCM, đối thủ lần này là HAGL cũng vừa thắng Nam Định 1-0. Cho đến trước vòng đấu này thì đội bóng phố Núi vẫn chưa có trận thắng sân khách. Dù Xuân Trường đã trở lại nhưng khả năng kiếm 3 điểm trên sân Gò Đậu là không đơn giản chút nào. Cơ hội chiến thắng cho đoàn quân của HLV Lee chỉ 20%.

Than Quảng Ninh -TP.HCM. Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và TP.HCM sẽ rất khó lường, dù đến nay đội bóng của Công Phượng chưa hề thắng trên sân khách. Còn chủ nhà Than Quảng Ninh vừa có chiến thắng 3-2 đúng vào giây cuối cùng của trận đấu trước Nam Định. Cả hai đội Á quân và thứ 3 mùa trước đều có phong độ không ổn định. Không biết đội nào sẽ thắng nhưng chắc chắn đầy sẽ là trận đấu mở và bàn thắng sẽ nhiều.

SHB.Đà Nẵng- Hà Nội. Ngoại binh SHB.Đà Nẵng Tanda vừa có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo vào lươi đội bóng cũ Thanh Hóa khiến cho bầu Đệ tê tái. Ông Fabio Lopez khẳng định ngoại binh do ông chọn rất ổn, việc Tanda không có bàn thắng là chả ai chịu chuyền bóng cho. Nay ông thầy đã ra đi và đâm đơn kiện đội bóng, còn SHB.Đà Nẵng đã dập te tua Thanh Hóa 3-0 nhờ công của ngoại binh này.

Lần này tiếp Hà Nội như “cọp chỉ còn bộ da” thì Văn Quyết khó lòng có điểm trước thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Hàng phòng thủ đội khách giờ chỉ được đánh giá ngang Hải Phòng mà Tanda, Hà Đức Chinh vẫn không khoan thủng thì còn chờ đến lúc nào.

SLNA-Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 28 năm mới có một trận derby, nhưng chủ nhà SLNA thì đang thua 3 trận liên tiếp. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có chuỗi 4 trận hòa và vừa lại để thua trước HAGL. Lối đá theo sơ đồ 3-4-3 đòi hỏi 2 tiền vệ cánh phải có những khả năng tấn công lẫn phòng thủ kín kẽ. Nhưng Văn Minh, Văn Vĩ chỉ cho thấy mình ở dạng hứa hẹn.

Trong khi đó, SLNA có lẽ lúc này chỉ cần 1 điểm để “ngồi thở” trong giai đoạn nước rút về đích. Hàng công đội chủ sân Vinh, chủ yếu làm nhiệm vụ phòng thủ. Khi “ta không cõng nổi tây” thì xoay thế nào HLV Quang Trường cũng gặp khó. Lại nhạt và chia điểm như derby thủ độ mà xem!

Viettel -Hải Phòng- Trên sân Hàng Đẫy, HLV Trương Việt Hoàng sẽ đối đầu với đội bóng cũ Hải Phòng. Đá với Hà Nội, sứt mẻ hơn nửa đội hình mà ông thầy này vẫn dành cho đối thủ “sự tôn trọng cần thiết” thì khán giả đất Cảng có thể đón tin vui. Về lý thuyết thì chủ nhà Viettel mạnh hơn nhưng rất có thể thực tế lại chẳng diễn ra như thế. Nhiều người nhận định đây vẫn sẽ là trận hòa tiếp theo của đội bóng 4G.





Nam Định- Quảng Nam. Đáng xem nhất vẫn là trận đấu trên sân Thiên Trường, trận cầu 6 điểm. Quảng Nam không còn được nhận “viện binh” từ Hà Nội nên đã thay luôn cả bộ tướng, đáng chú ý nhất là “phù thủy tóc dài” Đoàn Phùng. Trong khi đó, khi trở về sân nhà thì Nam Định như được tiếp nước, thi đấu bốc hơn nhiều.

Quảng Nam thay tướng nhưng chiến thắng SLNA có phần may mắn khi trọng tài Minh Thuận cố tình “dí chết” đội bóng xứ Nghệ. Tân HLV Đào Hùng chưa đủ thời gian để tạo ra 1 lối đá mới. Hai cánh Thanh Trung, Quốc Chí vẫn chưa tạo lại dấu ấn, trong khi đó Đỗ Merlo và Rafaelson của chủ nhà Nam Định đã cho thấy độ nguy hiểm. Chả có lý gì Nam Định lại để tuột 3 điểm trong 1 trận cầu của 2 đội đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng, mối lo duy nhất có tên là Hồng Sơn.

Sài Gòn – Thanh Hóa. Sài Gòn đang đứng đầu bảng xếp hạng hơn Thanh Hóa 6 điểm. Trong bối cảnh Thanh Hóa cũng vừa thua đậm SHB.Đà nẵng thì người ta sẽ nghĩ “những đứa con của bầu Đệ” sẽ trắng tay. Nhưng bóng đá không có tính bắc cầu, nhất là khi phong độ sân nhà của Sài Gòn không tốt, họ có 3 trận toàn hòa. Hơn nữa Thành Công chính là nhà cầm quân cũ của đội bóng Sài Gòn, mạnh yếu của từng cầu thủ ông nắm. Thắng để có 3 điểm thì khó, nhưng khiến chủ nhà hòa trận thứ 4 thì không phải là điều quá sức Văn Thắng và đồng đội.

Ông Park có thể không đến sân Thiên Trường vì còn nhiều trận đấu khiến ông cần có mặt để tuyển quân hơn. Nhưng các cây viết thể thao sẽ thích tìm về Nam Đình, đầy náo nhiệt để chứng kiến trận cầu nảy lửa. Sau những phản ứng gay gắt của khán giả vòng đấu trước thì như thường lệ, sẽ có những tiếng còi công tâm hơn. Bóng đá Việt là thế.