Vòng 11 V.League 2020: Nóng ở sân Lạch Tray, Thống Nhất

Trên sân Lạch Tray và Thống Nhất sẽ có 2 trận đấu được đánh giá là tâm điểm của vòng đấu. Nhiều khả năng Sài Gòn FC sẽ tranh thủ gia tăng cách biệt khi chỉ gặp đội chót bảng Quảng Nam.

Thanh Hóa-TP.HCM. Đây là một trận đấu khó đoán định kết quả, vừa thắng chủ nhà B.Bình Dương với tỷ số tối thiểu nhưng đội bóng của bầu Đệ vẫn chưa có sự ổn định cần thiết.Trong khi đó, HAGL vừa có trận thắng đội khách Quảng Nam 3-1 nhưng thành tích sân khách của phố Núi khá tệ, chỉ có 3 trận hòa, 2 trận thua. Cơ hội chiến thắng dành cho các học trò của HLV Thành Công lên tới 60% khi trung vệ Epassi đã trở lại đội hình chính sau khi bình phục chấn thương.

Nam Định- B.Bình Dương. Trở về sân Thiên Trường, được tiếp sức bởi 10 ngàn khán giả và những tiếng còi của trọng tài cũng công tâm hơn Nam Định sẽ mạnh hơn nhiều. Trong khi đó B.Bình Dương là “ngựa ô” của mùa giải, họ có thể thắng nhưng đội mạnh trên sân khách như TP.HCM, nhưng lại thua sân nhà lãng xẹt trước Thanh Hóa. Trong chặng đường nước rút, Nam Định sẽ không bỏ qua cơ hội có điểm để xa vị trí chót bảng.

Viettel- SHB.Đà Nẵng. Đội bóng áo lính vừa có 1 trận đấu lội ngược dòng 2-1 trước chủ nhà SLNA thể hiện cả đẳng cấp lẫn bản linh, kinh nghiệm của “đội tuyển quốc gia thu nhỏ”. Đà Nẵng lại để thua Than Quảng Ninh 1-2 ngay trên sân nhà trong 1 trận đấu mà hàng tiền vệ chơi lép vế hoàn toán. Khi Khắc Ngọc đang có phong độ cao thì chả có lý gì Viettel lại không có điểm trên sân nhà để đua tốp tranh huy chương.

Hải Phòng- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu của “những kẻ khốn cùng” khi lâu nay đội bóng đất Cảng chỉ tấn công mà không ghi bàn, chỉ 4 bàn thắng sau 10 trận là con số quá ít. Đang kém 2 điểm và có một mạch 3 trận thua, nên lợi thế sân nhà và rất muốn có 3 điểm nhưng có vẻ như có được 1 trận hòa lúc này đã là niềm vui của HLV Phạm Anh Tuấn. Trong đó, sau những trục troặc với Tấn Tài, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tham dự V.League 2020 chỉ với mục đích trụ hạng thì trước những đối thủ trực tiếp như Hải Phòng, đội Núi Hồng cố để không trắng tay đã là thành công.

Quảng Nam- Sài Gòn: Khoảng cách của 2 đội lúc này là 15 điểm và trong 6 trận đấu liên tiếp vừa qua, chủ nhà thua 5 và giành đúng 1 chiến thắng trước SLNA tron bối cảnh “chấp tây”. Muốn tìm ra 1 lý do để đội bóng xứ Quảng có điểm cũng khó, ngoại trừ họ gặp vận son. Trong khi đó, Sài Gòn FC sẽ tách tốp, nếu như kéo dài chuỗi bất bại bằng chiến thắng trên sân Tam Kỳ.

Than Quảng Ninh-SLNA. 6 lần đến sân Cẩm Phả thì SLNA đã thua 3, hòa 2 và thắng 1, trước Than Quảng Ninh. Hàng công thì tệ và hàng thủ thì cùn, SLNA đang đuối dần và chìm sâu vào cuối BXH. Có vẻ như mạch trận 4 thua và 1 hòa sẽ kéo dài khi HLV Quang Trường đã tỏ ra non tay, thiếu đi sự quyết đoán khi trở về sân Vinh cầm quân. Việc không có tiếng nói trong tuyển dụng ngoại binh và chỉ đạo trên sân đã khiến cho dấu ấn của HLV họ Ngô mờ nhạt.

Than Quảng Ninh không phải là đội bóng bất bại trên sân nhà. Nhưng phải nói tại thời điểm này với việc đã có 9 bàn thắng trên sân sân Cẩm Phả thì chả lý do gì họ không thể tiếp tục ghi bàn vào lưới thủ môn Văn Hoàng.

TP.HCM-Hà Nội. Từ vòng đấu trước cả 2 đội đã chuẩn bị lực lượng cho trận đấu “sống mái” này, thậm chí đang thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì Công Phượng cũng đã được cho ra thay nghỉ. HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho Quang Hải ra sân dành sức đá trên sân Thống Nhất. Đây là trận đấu của danh dự và đội thua thì cơ hội đua vào tốp có huy chương sẽ hẹp dần, nhất là Hà Nội đang thua đội đầu bảng tới 7 điểm.





Hai đội có khá nhiều cầu thủ có thể xoay chuyển tình thế, nên việc nắm giữ thế trận mà không ghi được bàn, thua ngược là điều hoàn toàn có thể. Trận đấu được coi là tâm điểm của vòng đấu và tất nhiên là sẽ khó đoán định, nhưng căng thẳng, kịch tính và chất lượng chuyên môn cao là điều đã được dự đoán.

Nếu chọn xem tôi sẽ đến sân Lạch Tray xem Hải Phòng gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Còn nếu muốn chứng kiến trận cầu đỉnh cao thì ông Park sẽ đến sân Thống Nhất, bởi nhiệm vụ của ông thầy Hàn Quốc là chọn quân cho đội tuyển.