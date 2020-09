Về vụ việc gây rối tại Phủ Dầy (Nam Định): Cần xử lý nghiêm

VHO- Một tháng sau vụ việc thanh đồng bị đánh tại Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), công an huyện Vụ Bản cho biết đã có quyết định khởi tố về tội danh gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục điều tra một số nội dung và các đối tượng có liên quan đến vụ việc gây rối tại cơ sở tín ngưỡng này. Đây là vụ việc đã và đang gây nhiều bức xúc, hoang mang trong dư luận và cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trong cả nước.

Thiếu tôn trọng di sản

Trước khi công an huyện Vụ Bản có quyết định khởi tố, vụ việc đã khiến nhân dân địa phương, cộng đồng các thủ nhang, đồng đền bức xúc và cho rằng, hành vi phạm pháp này đã thể hiện sự coi thường tín ngưỡng, sự bất kính nơi tôn nghiêm và cần phải được xử lý nghiêm khắc.

Vụ việc gây hoang mang dư luận, đặc biệt trong cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đã diễn ra cách đây tròn một tháng. Khi thanh đồng Nguyễn Thị Ngọc (TP. Hồ Chí Minh) đang thực hành nghi lễ Hầu đồng thì ông Nguyễn Văn Mạc, thủ nhang đền Quan Tam phủ (Đồ Sơn, Hải Phòng) cùng nhóm khoảng hơn 20 người đến đe dọa, thậm chí đánh chửi cô đồng, gây rối bất chấp những cố gắng can ngăn của thủ nhang Phủ Tiên Hương và những người xung quanh. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền và công an huyện Vụ Bản đã có mặt xác minh và lập biên bản vụ việc.

Đại diện dòng họ Trần Lê và nhân dân thôn Tiên Hương (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản), nơi có quần thể di tích Phủ Dầy bức xúc: “Đối với chúng tôi, những người dân địa phương, Phủ Tiên Hương là nơi chính thờ Thánh Mẫu. Nhóm người trên có những hành vi vi phạm pháp luật, coi thường tín ngưỡng, coi thường các vị Thánh được thờ trong đền Phủ, coi thường thủ nhang đã được nhân dân tín nhiệm, tín cử thay thế chúng tôi trông coi bảo vệ di tích. Sự việc xảy ra đã gây phẫn nộ, bức xúc và hoang mang cho nhân dân địa phương ”.

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ việc xảy ra tại di tích quốc gia Phủ Tiên Hương, trung tâm tín ngưỡng thờ Mẫu và cũng là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọng liên quan đến thực hành tín ngưỡng. Bởi vậy, ngay sau khi xảy ra, vụ việc đã gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng. Theo nhiều thủ nhang, đồng đền, việc xông lên sập hầu nơi đang diễn ra nghi thức hầu Thánh là phá hoại giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, gây ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Về mặt tín ngưỡng, hành vi này đã làm mất uy danh, uy linh nơi thờ tự, gây mất đoàn kết trong cộng đồng tín ngưỡng.

Theo quy định hiện hành tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, trong số các quy định hành vi bị nghiêm cấm có hành vi xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Đối chiếu với quy định này, hành vi bất kính nơi tôn nghiêm của các đối tượng gây rối, đánh người tại di tích Phủ Tiên Hương đã khiến nhân dân địa phương và cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu không những bức xúc mà còn cảm thấy bất an.





Cần xử lý nghiêm

Đại diện dòng họ Trần Lê và nhân dân địa phương cùng cộng đồng các thủ nhang, đồng đền trước vụ việc này kiến nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, công an huyện Vụ Bản cần xử lý, nghiêm trị những hành vi gây rối tại di tích, phá hoại những giá trị của di sản và xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của những người đang tham gia thực hành tín ngưỡng.

Trước sự phản ứng từ cộng đồng, theo đại diện Công an huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định), trong tuần qua, vụ việc đã được khởi tố với tội danh gây rối trật tự nơi công cộng. Theo đó, tiếp nhận trình báo tố giác tội phạm từ Thủ nhang Phủ Tiên Hương, công an huyện Vụ Bản cho biết đã tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục. Sau khi có quyết định khởi tố, công an địa phương tiếp tục điều tra một số nội dung và các đối tượng có liên quan đến vụ việc gây rối tại cơ sở tín ngưỡng này.

Cũng theo Công an huyện Vụ Bản, Phủ Dầy là nơi có quần thể di tích thu hút đông người dân và các du khách thập phương về thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu. Vì vậy, vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc đã gặp một số khó khăn do các đối tượng liên quan đều ở các địa phương khác, do vậy cần phải có thời gian xác minh. Toàn bộ các hành vi đã được camera an ninh ghi lại. Nguyên nhân của những hành vi xô xát cũng đã được điều tra làm rõ. Mặc dù vậy, hành vi chửi bới, xô đẩy, đánh người ngay trước cửa Mẫu đã gây ảnh hưởng đến tâm lý chung của người dân, gây hoang mang trong cộng đồng thủ nhang, đồng đền và làm mất an ninh trật tự địa phương. Do vậy, cơ quan công an đã quyết định, khởi tố đối với thủ nhang Nguyễn Văn Mạc về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Chứng kiến và can ngăn các đối tượng đánh người, thủ nhang Phủ Tiên Hương Trần Kim Huệ bày tỏ sự bức xúc khi Phủ Tiên Hương bao năm qua luôn là địa chỉ thực hành các nghi lễ chuẩn mực của tín ngưỡng thờ Mẫu. “Hành vi đánh thanh đồng thực sự đã gây hoang mang trong cộng đồng. Chúng tôi lo lắng rằng nếu không được xử lý nghiêm minh thì không thể đủ sức răn đe và có thể sẽ còn có những vụ việc tương tự xảy ra vào thời điểm khác, tại các di tích khác nữa…”.

Thủ nhang Trần Kim Huệ cũng lo ngại bởi các hành vi bất kính này đồng thời ảnh hưởng đến quá trình gìn giữ, phát huy giá trị di sản trong đời sống cộng đồng. Nhiều chục năm thực hành tín ngưỡng và đặc biệt sau khi Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh, bà Huệ cho biết chưa từng phải chứng kiến sự việc đau lòng như vậy. “Dù có là nguyên nhân gì thì cũng không thể hành xử thiếu văn hóa, thiếu đạo đức ngay nơi trung tâm đạo Mẫu. Hơn nữa, hành vi đưa hơn 20 người theo để đe dọa, thậm chí đánh chửi cô đồng, bất chấp mọi sự can ngăn cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm…”, thủ nhang Phủ Tiên Hương đề nghị.

Thanh đồng Nguyễn Thị Ngọc cho biết, vụ việc khiến bà thực sự bàng hoàng, đau lòng và không tin nổi. Nhiều năm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, bà luôn ý thức giữ gìn những chuẩn mực và giá trị đạo cội của tín ngưỡng. Theo thanh đồng, không thể xem đây là gây rối đơn thuần mà đó là hành vi đánh người, nhục mạ và hạ thấp uy tín danh dự, uy tín của bà. “Cho đến nay, tôi được biết vụ việc đã được khởi tố. Bản thân tôi là nạn nhân xin kiến nghị đối với cơ quan công an là cần xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Ai sai đến đâu xử lý đến đó, theo đúng quy định của pháp luật…”, thanh đồng Nguyễn Thị Ngọc đề nghị.