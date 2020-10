Vay nặng lãi, con nợ bị côn đồ đưa về trụ sở công ty rồi đánh đập dã man

Thiếu tiền, anh Việt vay 15 triệu của các đối tượng cho vay nặng lãi. Khi chưa có tiền trả lãi, các đối tượng côn đồ đã bắt ép anh Việt viết giấy vay nợ và đánh đập dã man.

Ngày 3/10, Công an huyện Hương Khê ( Hà Tĩnh ) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Giang (SN 1989, trú tại thôn 3, xã Phú Phong); Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, trú tại thị trấn Hương Khê); Phan Huỳnh Đức (SN 1993) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) đều trú tại xã Hương Xuân về hành vi Cố ý gây thương tích.

Công an thông tin, Giang các đối tượng khác mở công ty TNHH An Phát MT đóng trên địa bàn thị trấn Hương Khê để hoạt động cho vay tiền và cầm cố tài sản.

Năm 2018, anh Lê Ưu Việt (SN 1992, trú tại thị trấn Hương Khê) có vay của Giang số tiền 15 triệu đồng và đã trả lãi hàng tháng cho Giang. Gần đây, anh Việt chưa có tiền để trả lãi nên Giang bức xúc với anh Việt.

Tối 29/9, Giang thấy anh Việt chơi bóng tại sân bóng Sông Quê ở thị trấn Hương Khê nên đã gọi điện thoại cho Đức và Hùng đến để đưa anh Việt về quán An Phát của mình để đòi nợ.

Khi đưa về đến quán, ngoài Giang, Hùng và Đức thì còn có Nguyễn Phi Hùng đã có mặt tại quán chờ từ trước.

Tại đây, Phan Văn Giang đóng cửa quán lại và bắt anh Việt trả nợ số tiền đã vay trước đó. Giang sau đó dùng gậy đánh nhiều phát vào người anh Việt, vừa đánh vừa yêu cầu anh Việt viết giấy vay nợ với số tiền 40 triệu đồng rồi mới thả cho về. Do bị đánh đập dã man nên anh Việt buộc phải ký và điểm chỉ vào giấy vay nợ khống này.

Hậu quả làm anh Việt bị đa chấn thương phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với tỷ lệ thương tích 8%.

Gia đình anh Việt sau đó đã đăng thông tin lên mạng xã hội để phản ánh sự việc đồng thời trình báo lên cơ quan công an để nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan.





Tại cơ quan điều tra, với những chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết các đối tượng trên đã có nhiều tiền án, tiền sự và thường xuyên ăn chơi lêu lổng, coi thường pháp luật gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.