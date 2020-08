Vào Nghệ An trộm trâu mang về quê Nam Định bán

Khi đang giao dịch bán mấy con trâu vừa trộm được ở Nghệ An, thanh niên quê Nam Định cùng đồng bọn bị công an bắt giữ.

Loading...

Những ngày qua, dư luận huyện Vụ Bản (Nam Định) xôn xao việc ngay tại huyện, một đường dây trộm cắp trâu bị Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) bắt giữ. Trong số thủ phạm, có một thanh niên người địa phương.

Cụ thể, vào ngày 23/8, tại huyện Vụ Bản, khi Trương Anh Quân, 19 tuổi, trú tại xã Tam Thanh (Vụ Bản) cùng Vũ Văn Phan, 24 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang giao dịch bán 4 con trâu thì bị Công an huyện Đô Lương ập đến, bắt giữ. Từ đấu tranh, khai thác nhanh, Công an huyện Đô Lương tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Huấn, 26 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Từ đây, lộ diện một đường dây, băng nhóm trộm cắp trâu.

Theo đó, vào cuối tháng 7/2020, từ mối quan hệ trước đó, Phan, Quân và Huấn đã bàn bạc, lên kế hoạch vào địa bàn tỉnh Nghệ An để trộm trâu.

Huấn người Nghệ An nên được nhóm giao nhiệm vụ tìm địa bàn ở Nghệ An để trộm; Quân chuẩn bị xe tải để chở trâu trộm được; Phan tìm mối để tiêu thụ trâu.

Với kế hoạch này, ngày 22/8, Quân và Huấn từ Nam Định tìm vào xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, bắt trộm được 6 con trâu của anh Nguyễn Khắc Thành người địa phương; chở ra Vụ Bản-Nam Định bằng xe tải.

Đến ngày 23/8, khi đang bán 4/6 con trâu, Phan và Quân bị bắt giữ. Trước đó, 2/6 con trâu đã được nhóm thanh niên bán. Nhà chức trách huyện Đô Lương thu lại cả 6 con trâu sau đó.

Hiện Phan, Quân, Huấn đã bị Công an huyện Đô Lương bắt giam, khởi tố hành vi trộm cắp tài sản.





Trước đó, anh Nguyễn Khắc Thành (35 tuổi, trú xóm 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương) trình báo Công an huyện ngày 22/8 anh bị mất 6 con trâu, trị giá gần 200 triệu đồng.