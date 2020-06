V-League nghiệt ngã!

Mới đá sáu vòng, đến lượt HLV Nguyễn Văn Sỹ trao quyền chỉ đạo lại cho trợ lý Phạm Hồng Phú của mình, do Nam Định để thua nhiều và rơi xuống đáy bảng.

Loading...

Động tác của HLV Sỹ tương tự các đội Sài Gòn, Thanh Hóa thay tướng giúp đội bóng đổi vận một cách nhanh chóng, vì thời gian quá gấp gáp và không biết chờ đợi ai.

V-League nửa mùa dự báo sẽ còn nhiều nghiệt ngã, khi thể thức thi đấu thay đổi, buộc tất cả phải gồng mình chạy đua cho kịp vạch đích tám đội nhóm trên tranh vô địch cũng là để thoát đá nhóm sáu đội trốn rớt hạng.

Chưa ai hết hy vọng cuối giai đoạn 1 vào tốp 8. Thanh Hóa mới có 7 điểm, xếp hạng 11 vẫn còn rộng cửa đua tranh, vì chỉ kém CLB TP.HCM đầu bảng hai trận thắng. Ngay cả đội cuối bảng Nam Định có 3 điểm, hay Quảng Nam 4 điểm, Hà Tĩnh 6 điểm vẫn không thua nhiều nhóm Viettel, HA Gia Lai, Hải Phòng (cùng 8 điểm). Nghĩa là chỉ cần một chiến thắng và chờ đối thủ sẩy chân, trật tự trên bảng xếp hạng đảo lộn đầy bất ngờ.

Sự nghiệt ngã ở V-League nửa mùa này còn minh chứng qua mỗi vòng đấu là xuất hiện một đội đầu bảng khác nhau. Ví như SL Nghệ An đứng đầu chưa ấm chỗ thì ngay lập tức bị soán ngôi bởi TP.HCM. Dù vậy, thầy trò HLV Chung Hae-seong chỉ hơn tốp sáu đội nhóm đầu 2 hoặc 3 điểm.

V-League ngay từ đầu đã hình thành một cuộc chạy đua nước rút khốc liệt, khiến cho những trận đấu gay cấn và hấp dẫn hơn.

Khi sự chênh lệch về đẳng cấp giữa các CLB không có nhiều, lúc này vai trò của những nhà làm giải cùng lực lượng cầm cân nảy mực rất cần sự sáng suốt và công tâm.



“Vua” mất giá

Đầu mùa, Ban trọng tài kỳ vọng vào đội ngũ trọng tài nhưng đến vòng 6 thì cần phải xem lại. Hình ảnh các HLV B. Bình Dương đôi co và dạy luật cho trọng tài, thậm chí là kéo tay giữ lại để phân tích, cho thấy vị thế của “vua” không ra gì.

Hoặc trận Nam Định – Hải Phòng trên sân Thiên Trường, phía chủ nhà luôn bị thiệt vì tiếng còi của trọng tài. Rõ nhất là tình huống ở cuối trận khi Đỗ Merlo bị thủ môn Văn Toản của Hải Phòng lao ra bỏ bóng đạp thẳng vào đùi Merlo để ngăn cầu thủ này ghi bàn. Thế nhưng tiếng còi vẫn không cất lên và cũng từ pha bóng này, Hải Phòng phản công và nâng tỉ số lên 2-0.





Cũng trận đấu trên, đội trưởng Mạnh Hùng của Hải Phòng đã nhận một thẻ vàng và hiệp 2 đã có pha xoạc bóng nguy hiểm phạm luật từ phía sau nhưng chỉ bị phạt chứ không bị thẻ vàng thứ hai.

Lại cũng có một trận không thuộc V-League nhưng cũng do VPF điều hành và Ban trọng tài VFF phân công, chịu trách nhiệm, đó là trận Sanna Khánh Hòa – Đồng Tâm Long An. Trận đấu mà phía đội khách Đồng Tâm Long An nhận bàn thua cay đắng từ pha bóng phạm luật khi tiền đạo chủ nhà tấn công thủ môn ngay trong khu vực 5,5 m rồi thản nhiên ghi bàn.