V-League: Nam Định luôn có thói quen ‘bắt nạt’ tân binh ở ‘chảo lửa’ Thiên Trường

Chiều nay (22/3), Nam Định sẽ tiếp tân binh Bình Định trên sân nhà trong khuôn khổ vòng đấu thứ 5 của V-League 2021. Thống kê cho thấy đội bóng thành Nam luôn có truyền thống bắt nạt những đội mới lên hạng

Sau 3 thất bại liên tiếp, đây là trận đấu được xem là có tính chất bản lề đối với đội bóng thành Nam. Nếu đón nhận thêm 1 trận thua nữa, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tiếp tục bị ‘dìm’ ở dưới đáy của bảng xếp hạng và nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu kiếm điểm của các đội bóng khác ở các vòng đấu tới.

Chính vì thế nhiệm vụ đặt ra đối với Nam Định ở vòng đấu này là phải phấn đấu giành trọn vẹn 3 điểm. May cho Nam Định là đối thủ của họ ở vòng này chỉ là CLB Bình Định, tân binh của V-League, hơn nữa trong đội hình đội bóng đất Võ ở trận này lại thiếu cầu thủ quan trọng nhất – hậu vệ Hồ Tấn Tài do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Người hâm mộ Nam Định có thêm lý do để đặt niềm tin vào đội bóng con cưng ở trận đấu này. Bởi kể từ khi giành quyền trở lại sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (năm 2018) đến nay, Nam Định luôn có thói quen ‘bắt nạt’ các đội bóng tân binh trên sân nhà.

Tại vòng đấu thứ 15 của V-League 2019, Nam Định đón tiếp tân binh của V-League 2019 là Viettel trên sân Thiên Trường. Ở trận đấu đó, đội bóng thành Nam đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Lê Văn Phú (phút 39) và Mai Xuân Quyết (phút 90+5).

Còn ở mùa giải năm ngoái, trong cuộc tiếp đón tân binh của V-League 2020 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thiên Trường ở vòng 2, Nam Định tiếp tục bắt nạt tân binh này khi dẫn trước 2-0 sau các pha lập công của Đỗ Merlo (phút 21) và Lê Sỹ Minh (phút 70), trước khi để đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của tiền đạo Bruno Henrique (phút 73).

Bên phần sân đối diện, phong độ trên sân khách kể từ đầu giải của đội bóng đất võ cũng không được tốt. Trong 2 chuyến hành quân đến sân khách đã qua, Bình Định hòa 1 trận (1-1 với Sông Lam Nghệ An) và thua 1 trận (1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai).

Chính vì thế, nếu tiếp tục giữ vững thói quen ‘bắt nạt’ tân binh trên sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc lần thứ 2 được hưởng niềm vui chiến thắng ở mùa giải năm nay (sau lần đầu tiên với chiến thắng bât ngờ với tỷ số 3-0 trước CLB Hà Nội cũng trên sân Thiên Trường).