UBND TỈNH NAM ĐỊNH: CHÍNH THỨC CHO PHÉP TẤT CẢ CÁC HUYỆN,THÀNH PHỐ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VUI TẾT TRUNG THU 2020

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-9 vẫn đang diễn biến phức tạp, để bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2020 vui vẻ, bổ ích, an toàn và tiết kiệm, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và tinh thần, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan có phương án tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị bệnh dài ngày; bảo đảm an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Cục Quản lý thị trường Nam Định phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

3. Sở Y tế

– Tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra liên ngành về vệ sinh và an toàn thực phẩm, kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền về công tác phòng dịch bệnh COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Bảo đảm cung cấp thuốc, dịch vụ có chất lượng phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt là các bệnh dịch lây lan và ngộ độc thực phẩm; phát hiện, cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ em.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi có tính giáo dục bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho trẻ em. Quản lý các điểm vui chơi, giải trí bảo đảm an toàn cho trẻ em, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện để các em học sinh tham gia các hoạt động Trại thu tại địa phương; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp quản lý tốt học sinh trong hoạt động trại thu, gắn hoạt động trại thu với triển khai các hoạt động thực hiện chủ đề năm học mới.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định: Tiếp tục tăng cường truyền thông về Luật trẻ em, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trẻ em; đặc biệt các quy định về bảo vệ trẻ em; đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; biểu dương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo có tinh thần vượt khó vươn lên; những tấm gương người tốt, việc tốt đã giúp đỡ, ủng hộ trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em và các hoạt động Tết trung thu của trẻ em trên địa bàn tỉnh.





7. Công an tỉnh: Chỉ đạo tăng cường các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn giao thông và an toàn tại các khu vực tập trung nhiều trẻ em.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

– Xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại địa phương; đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa phẩm, đồ chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

– Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tham gia việc tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn.

9. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng; hướng dẫn nội dung hoạt động Trại thu; lồng ghép hoạt động Trại thu với nâng cao chất lượng sinh hoạt đội; phát động phong trào Đoàn viên, thanh niên giúp đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Trung thu.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Động viên các tổ chức thành viên, Hội viên tích cực tham gia, ủng hộ nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng các công trình phúc lợi dành cho trẻ em và tổ chức cho các em vui Tết Trung thu.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp) về các kết quả hoạt động Tết Trung thu trước ngày 07/10/2020.