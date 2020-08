Tưởng nhầm người quen nên mời vào uống bia, thanh niên bị chém đứt lìa 3 ngón tay

Một thanh niên 18 tuổi ở Hà Tĩnh bị chém đứt lìa 3 ngón tay chỉ vì mời nhầm người quen vào uống bia.

Loading...

Chiều 21/8, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thiện Sỹ (17 tuổi), Nguyễn Thiện Tấn (22 tuổi) đều trú tại thị trấn Nghèn và Trần Sỹ Hùng (17 tuổi, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 12/8, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo, khoảng 22h30 ngày 11/8, tại quán bia Tám Nguyệt (ở tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn) xảy ra vụ ẩu đả, xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.

Hậu quả, Hồ Huy Thắng (20 tuổi, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) bị đánh vào đầu, Lê Văn Cường (18 tuổi) trú cùng xã bị chém đứt lìa 3 ngón tay trái. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đây là nhóm đối tượng còn trẻ, gây án rất manh động, liều lĩnh, vụ án lại xảy ra giữa đêm tối, hai nhóm thanh niên không hề quen biết nhau từ trước nên rất khó để xác định danh tính của các đối tượng.

Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, lực lượng công an đã làm rõ được nhóm đối tượng gây án là: Nguyễn Thiện Sỹ, Nguyễn Thiện Tấn và Trần Sỹ Hùng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 22h ngày 11/8/2020, khi đang nhậu cùng nhóm bạn trong quán bia Tám Nguyệt, Lê Văn Cường thấy Tấn và Sỹ đi qua, do nhầm tưởng là người quen nên Cường lấy xe máy đuổi theo để rủ vào uống bia. Khi gặp nhau, hai bên lời qua tiếng lại và… thách thức đánh nhau.

Sỹ lập tức rủ Tấn và Trần Sỹ Hùng về nhà lấy dao quay lại để “dằn mặt” Cường. Quá trình này, Hùng đã dùng dao chém đứt lìa 3 ngón tay trái của Cường. Sỹ dùng gạch đập vào đầu Hồ Huy Thắng khiến Thắng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.