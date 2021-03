Tự va vào xe người khác, còn hung hăng đập phá tài sản

Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ Hình Sự Trần Văn Bình (36 tuổi, quê tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu khoảng 22 giờ ngày 20-3, Bình điều khiển xe máy 60B8-987.81 lưu thông trên đường nội bộ thuộc tổ 10, KP3, P.Long Bình, TP.Biên Hòa nhưng không làm chủ tốc độ đã va chạm vào đuôi xe ô tô biển số: 60C-189.71 của anh N.B.H. (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đang đậu bên đường.

Cho rằng việc va chạm là do anh H. để xe ô tô gây cản trở nên Bình đã lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió phía trước và kính bên hông xe. Chứng kiến hành động của Bình, nhiều người dân đã bức xúc và trình báo cho cơ quan công an.

Nhận được thông tin, Công an P.Long Bình đã bắt giữ Bình để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định số kính bị đối tượng này đập vỡ có trị giạ khoảng 22 triệu đồng. Bị bắt tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Trên cơ sở vụ việc, công an đã tạm giữ Bình để tiếp tục điều tra xử lý.