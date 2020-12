Từ 15/12, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết 2021

Từ ngày 15/12/2020 – 28/2/2021, Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội năm 2021.

Theo đó, Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn, ùn tắc trên các tuyến giao thông; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu Xuân 2021, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, MT, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường; dừng, đỗ sai quy định; chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không nhường đường cho xe cho xe ưu tiên; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá niên hạn kiểm định. Xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý.

Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền, Công an các đơn vị địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang phức tạp về an toàn giao thông, đường ngang không có cảnh giới hoặc mở trái phép; các quy định về phòng, chống cháy nổ, vận chuyển hành khách, hàng hóa. Qua đó, kiến nghị với cơ quan chức năng các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt tại các đường ngang thường xuyên xảy ra tai nạn. Địa bàn trọng tâm là tuyến đường sắt Thống Nhất và các ga trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và một số ga chính trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

Bên cạnh đó, trước Tết Nguyên đán, Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm như sông Hồng, sông Đuống, sông Lam, sông Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu… Sau Tết Nguyên đán, Cảnh sát sẽ tập trung rà soát các đối tượng và địa bàn có hoạt động ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm trên các tuyến đường bộ từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hà Nội; tuyến biên giới Tây Nam về Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến biên giới Việt-Lào; tuyến đường sắt Thống Nhất, Hà Nội-Lạng Sơn, Hà Nội – Lào Cai.

Cảnh sát đường thủy cũng tăng cường lực lượng trinh sát nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp, buôn bán MT, khai thác, kinh doanh, tập kết cát, sỏi, tài nguyên trái phép, các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm…

Trong kế hoạch, Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương cần nắm chắc tình hình, lịch trình hoạt động bên lề của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, để kịp thời, chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ Đại hội.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tiếp xúc với người dân, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát giao thông phải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm điều lệnh của ngành; nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn khi thi hành nhiệm vụ.