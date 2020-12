Triệt phá tụ điểm ma túy, mại dâm tại Nam Định

Chiều 21/12, Công an huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) đã triệt phá tụ điểm ma túy, mại dâm phức tạp trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Nam Định, trước đó vào hồi 2h ngày 15 phút ngày 15/12/2020, Phòng PC04 chú trì phối hợp với Phòng PK02, PC06, Công an huyện Ý Yên và Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên phá chuyên án 120H triệt xóa tụ điểm chứa chấp, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp tại Khách sạn Hong Kong thuộc thôn Dinh Tân xã Yên Bằng, huyện Ý Yên.

Quá trình kiểm tra khách sạn phát hiện 7 đối tượng có biểu hiện tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy, Thu giữ 33 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 18 gói ketamine, 19 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp, 1 căn tiểu lý, 1 bộ máy vi tính, nhiều loa, đèn led… và nhiều vật chứng khác có liên quan. Phòng PC04 đấu tranh, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan. Kết quả bước đầu khởi tố 13 bị can, xử lý hành chính 71 đối tượng./.