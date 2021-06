Triệt phá băng nhóm điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng

Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc khoảng 1.500 tỷ đồng do băng nhóm giang hồ điều hành.

Tối 14/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tạm giữ Bùi Tuấn Anh (quê Nam Định) và 20 người khác để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trước đó, ngày 13/6, hàng trăm trinh sát của các đơn vị nói trên đồng loạt ập vào 19 địa điểm khác nhau ở TP.HCM, Bình Dương… Công an khống chế bắt giữ Bùi Tuấn Anh cùng 20 người khác.

Khám xét nơi ở của nhóm giang hồ này, công an thu giữ súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu và các máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Qua điều tra, công an xác định đường dây này hoạt động từ tháng 3/2019, do Tuấn Anh cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng. Băng nhóm này thường xuyên hoạt động ở khu vực giáp ranh TP.HCM, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Công an đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.