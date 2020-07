Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người

Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi (TP.HCM) vào cuối tháng 1 gây xôn xao dư luận.

Ngày 8/7, Viện KSND TP.HCM cho biết đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi vào cuối tháng 1 cho Công an TP.HCM.

Phía Công an TP.HCM cũng cho biết công an đã bắt thêm một nghi phạm có liên quan đến vụ Tuấn “khỉ”. Nghi phạm này bị điều tra về tội Tràng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 5/5, Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra vụ án Tuấn “khỉ” nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30/1. Công an đề nghị truy tố với 18 người về các tội danh như: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, chiều 29/1, Tuấn đi tới sòng bạc ở vườn nhãn trên đường số 212, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi. Do thua hết tiền nên Tuấn nhờ Lê Quốc Minh (em họ Tuấn, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về nhà mẹ ruột lấy 100 triệu đồng. Sau đó, Tuấn mâu thuẫn với một số người nên đi khỏi sòng bạc.

Ít phút sau, Tuấn trở lại sòng bạc cùng khẩu súng AK báng xếp bắn nhiều phát vào sòng bạc khiến 4 người bị trúng đạn tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng.

Lúc này, Tuấn lấy xe máy SH cùng túi chứa hơn 800 triệu đồng trong sòng bạc rồi tẩu thoát. Tuấn đi qua nhà Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú huyện Củ Chi) nhờ Tâm đưa túi chứa 802 triệu đồng cho vợ Tuấn. Sau đó, Tuấn “khỉ” tiếp tục lấy xe máy tẩu thoát.

Rạng sáng 30/1, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) khi anh này đang lưu thông trên đường và cướp xe ở Tỉnh lộ 15, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi.

Tiếp đó, Tuấn vứt xe máy và bơi qua sông sang nhà người quen gặp Võ Hồng Tâm (31 tuổi ) và Nguyễn Duy Thanh (21 tuổi), đều là em họ Tuấn. Hai người em họ biết Tuấn gây án nhưng vẫn giúp sức để Tuấn lẩn trốn. Thanh còn liên hệ với bạn bè, nhiều người thân của Tuấn để nhờ giúp đỡ. Hai người em họ tính đưa Tuấn đi khỏi huyện Củ Chi bằng taxi nhưng không thành công.





Khuya 13/2, hàng trăm trinh sát công an đã bao vây căn nhà giáp ranh xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM, nơi Tuấn ẩn náu. Trong quá trình này, Tuấn nổ súng chống trả nên buộc lực lượng phải nổ súng tiêu diệt.

Trong quá trình điều tra, công an xác định số tiền 802 triệu đồng mà Tuấn “khỉ” cướp được giao cho Tâm, nhưng Tâm bàn bạc với nhiều người khác đem cất giấu.

Về khẩu súng AK, Tâm khai nhận đã mua ở Campuchia mang về Việt Nam khi sang đó đánh bạc. Tháng 3/2019, Tâm đưa cho Tuấn “khỉ” cất khẩu súng cùng khoảng 100 viên đạn. Bên cạnh đó, Tâm còn sở hữu nhiều súng, lựu đạn và đưa cho nhiều người thân, bạn bè cất giấu.