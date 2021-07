Trả giá đắt vì “rượu vào lời ra”, hành xử côn đồ

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, sẵn có hơi men, Nguyễn Văn Thuyết (SN 1979, ở Nam Định) đã vung dao chém đồng nghiệp, để rồi cuối cùng phải trả giá.

Chém bạn bên bàn nhậu

Tối 15/7/2020, tại cơ sở làm bánh bao ở phố Hoa Bằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội của anh Trần Văn Việt (SN 1975, ở Cầu Giấy), Thuyết, anh Phạm Văn Tân (SN 1991, ở Ứng Hòa), anh Việt và hai người khác cùng ngồi ăn tối.

Họ đều là những người lao động làm thuê, xa gia đình để mưu sinh. Khi công việc trong ngày kết thúc, họ ngồi ăn với nhau bát cơm, cụng cùng nhau ly rượu, chia sẻ với nhau dăm ba câu chuyện gia đình, xã hội… Lần này, bữa lai rai lâu hơn, hai người cùng ăn đứng lên đi nghỉ trước, chỉ còn lại Thuyết, anh Việt và anh Tân ngồi lại uống rượu.

“Rượu vào lời ra”, trong lúc nói chuyện, Thuyết nhiều lần bảo với anh Việt, hết tháng này sẽ nghỉ việc ở cơ sở bánh bao của anh Việt để đi làm công việc khác. Anh Việt không nói gì, nhưng thấy Thuyết nhiều lần nhắc đến chuyện nghỉ việc, anh Tân bực tức lớn tiếng: “Thích thì nghỉ việc đi. Có nghỉ thì xách đồ đi luôn tối nay đi”.

Nghĩ bị anh Tân đuổi, Thuyết lời qua tiếng lại, dẫn đến hai người to tiếng cãi chửi nhau. Bực tức, Thuyết chạy vào phía trong khu làm bánh bao lấy con dao, đứng trước mặt anh Tân nói: “Ý chú bây giờ như thế nào”. Anh Tân sợ nên ngồi im không nói gì.

Thuyết liền vung dao lên chém trúng vào mặt bên trái của anh Tân, gây vết thương làm đứt từ vành tai trái đến bờ dưới xương hàm vùng cằm của anh Tân.

Thấy bạn gục xuống bàn ăn, Thuyết vẫn tiếp tục vung dao lên nhằm anh Tân định chém tiếp. Lúc này, anh Việt bừng tỉnh lao vào đẩy anh Tân ngã xuống đất. Nhát chém của Thuyết trúng vào vai trái anh Việt, làm lưỡi dao bị tuột khỏi chuôi.

Được mọi người khuyên can, Thuyết mới chịu dừng tay. Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh Tân không tử vong nhưng bị tổn hại 24% sức khỏe.

Hồi 21h40 cùng ngày, Thuyết đến trụ sở Công an phường Yên Hòa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bố lâm tù tội, con trẻ bơ vơ

Tại phiên tòa, Thuyết đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Thuyết cho biết, bản thân không có thù hằn với anh Tân, anh Việt, mà luôn coi nhau là đồng nghiệp tốt, là bạn bè.

Anh Việt còn là chủ cơ sở nơi Thuyết làm thuê, người đã giúp cho Thuyết công ăn việc làm. Nhưng hôm đó, do có uống chút men rượu nên bị cáo mất kiểm soát. Khi nghe anh Tân thách thức chuyện mình nghỉ việc, bị cáo đã không giữ được bình tĩnh nên đã phạm tội.

Hoàn cảnh của Thuyết éo le, vợ mất đã nhiều năm, để lại cho Thuyết hai con nhỏ dại. Gia cảnh nghèo khó, lại là trụ cột chính của gia đình, Thuyết bôn ba mưu sinh kiếm tiền nuôi con. Chỉ vì chút men rượu, bốc đồng nảy sinh hành vi côn đồ, Thuyết đã gây tội lớn.

Tại phiên tòa, Thuyết ân hận xin lỗi các bị hại, mong được tha thứ giảm bớt hình phạt để sớm được về nuôi con. Thông cảm cho hoàn cảnh bị cáo, từ quá trình điều tra anh Việt đã không đề nghị xử lý bị cáo, còn anh Tân cũng có đơn xin giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng, bị cáo Thuyết đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn hối cải.





Tuy nhiên hành vi của Thuyết là côn đồ, cố ý tước đoạt mạng sống của anh Tân, việc anh Tân thoát chết là ngoài ý muốn của Thuyết. Vì thế, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuyết mức án 9 năm tù về tội giết người.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), theo quy định, người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì bất kỳ một lý do lớn, nhỏ, tiềm ẩn hay bộc phát nào đó, nếu người bị các chất kích thích điều khiển mà xâm phạm thân thể người khác dẫn đến thương tích sẽ bị pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu tước đoạt đi mạng sống người khác, tội phạm sẽ bị truy cứu về hành vi giết người.

“Pháp luật rất nghiêm minh và không có chuyện xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với các đối tượng gây án sau khi sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác. Do đó, mọi người nên uống rượu, bia có chừng mực, hạn chế sử dụng rượu bia để luôn tỉnh táo, kiểm soát tốt hành vi của mình”, luật sư nói.