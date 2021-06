Tối 19/6, thêm 90 ca Covid-19 trong nước tại 11 tỉnh, thành phố – trong đó Nam Định 1 Ca

Bộ Y tế tối ngày 19/6 ghi nhận thêm 102 ca mắc mới, gồm 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 90 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM 31 ca, Bắc Giang 18 ca, Bình Dương 18 ca, Bắc Ninh 7 ca, Đà Nẵng 5 ca, Long An 3 ca, Lạng Sơn, Đồng Nai, Hà Tĩnh mỗi nơi 2 ca, Nghệ An, Nam Định mỗi nơi 1 ca…

Như vậy, trong ngày 19/6, Việt Nam ghi nhận thêm 308 ca mắc mới, trong đó có 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 293 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM 135 ca Bắc Giang 49 ca, Bắc Ninh 36 ca, Bình Dương 30 ca, Nghệ An 16 ca, Đà Nẵng, Long An mỗi nơi 6 ca, Tiền Giang, Hà Tĩnh mỗi nơi 3 ca, Hoà Bình, Lạng Sơn, Đồng Nai mỗi nơi 2 ca, Lào Cai, Hà NộI, Nam Định mỗi nơi 1 ca. Trong đó 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Chiều ngày 19/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang cũng đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 danh sách 178 ca bệnh (BN12676-BN12853) đã được phát hiện trước đó tại các khu vực phong toả, nay rà soát hoàn thành thông tin xét nghiệm.

Tính đến 18h ngày 19/6, Việt Nam có tổng cộng 11.213 ca ghi nhận trong nước và 1.687 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 9.936 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 21 tỉnh gồm: Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Số lượng xét nghiệm từ ngày 29/4 đến nay đã thực hiện 2.445.591 xét nghiệm cho 5.418.646 lượt người.

Trong ngày 19/6, có thêm 321 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 5.054 ca. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 395 người, âm tính lần 2 là 127 người và âm tính lần 3 là 131 người. Số ca tử vong là 64 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm: bệnh nhân 12642, địa chỉ huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 17/6 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2.