Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy xét xử án hình sự, hành vi chống đối người thi hành công vụ trong phòng chống dịch Covid-19

12 tháng tù giam là bản án thích đáng, nghiêm khắc đối với Trần Đình Hoàng. Qua vụ án trên, một lần nữa lên án những hành động coi thường pháp luật cần phải được xử lý nghiêm minh. Từ đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục để mọi người sống và làm việc theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tại Tòa, bị cáo đã tỏ rõ sự ăn năn, hối lỗi, nhận thức rõ những hành vi sai phạm mà mình đã gây ra, ảnh hưởng xấu đến xã hội, nhất là khi tình hình bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để lại nhiều hệ lụy, tác động tới sức khỏe cộng đồng và phát triển KTXH.

Ngày 22/6/2021, tại Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đình Hoàng, sinh ngày 01/01/1979, cư trú Tổ dân phố 5A, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy về tội chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 xã Giao Thanh. HĐXX do ông Vũ Ngọc Duyên – Thẩm phán làm Chủ tọa phiên tòa. Toàn bộ phiên tòa đã được phát thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của huyện, với mục đích nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo cáo trạng tại phiên tòa: Thực hiện Quyết định thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid 19 của Ủy ban nhân dân xã Giao Thanh, sáng ngày 14/5/2021 tại khu vực chợ xã Giao Thanh, Tổ công tác của Công an xã Giao Thanh gồm Trung úy Doãn Văn Đại làm Tổ trưởng, ông Trần Văn Công – Công an bán chuyên trách làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại cổng chợ xã Giao Thanh trước cửa hàng tạp hóa của ông Đoàn Văn Trường, ông Lều Văn Sáng cùng Trần Đình Hoàng đến Cửa hàng tạp hóa của ông Trường. Lúc này cả hai đều không đeo khẩu trang để phòng dịch theo quy định. Phát hiện thấy ông Sáng và Hoàng vi phạm quy định phòng dịch nên Trung úy Doãn Văn Đại đến nhắc nhở, yêu cầu Hoàng và Sáng đeo khẩu trang theo quy định. Ông Sáng đi lấy khẩu trang tự đeo cho bản thân và đưa cho Hoàng một chiếc nhưng lúc này Hoàng không đeo khẩu trang và tranh cãi, không chấp hành yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ. Trung úy Doãn Văn Đại giải thích về các quy định về phòng dịch và đề nghị Hoàng đeo khẩu trang nhưng Hoàng vẫn không chấp hành và lao vào tranh cãi, xô đẩy Trung úy Đại thì được ông Sáng và một số người dân can ngăn, đẩy Hoàng ra nhưng đối tượng vẫn tiếp tục to tiếng thách thức, chửi bới trước đám đông. Mặc dù, Trung úy Doãn Văn Đại tiếp tục giải thích và yêu cầu Hoàng giữ thái độ bình tĩnh, chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh thì Hoàng lao đến dùng tay phải đấm trúng mặt của Trung úy Đại, túm cổ áo khiến thẻ phù hiệu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã Giao Thanh mà Trung úy Đại đang đeo bị đứt dây và tuột. Mọi người có mặt đã can ngăn, đẩy Hoàng ra ngoài thì đối tượng mới dừng hành vi.

Bản Cáo trạng số 51, ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã truy tố bị cáo Trần Đình Hoàng về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo không có ý kiến gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu. Trung úy Doãn Văn Đại không yêu cầu xem xét trách nhiệm dân sự đối với Trần Đình Hoàng.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố, đã luận tội và đề nghị HĐXX xử lý nghiêm minh đối với bị cáo Trần Đình Hoàng phạm tội “Chống người thi hành công vụ”. Trong lời nói sau cùng bị cáo đã tỏ rõ sự ăn năn, hối lỗi, nhận thức rõ những sai phạm mà mình đã gây ra, ảnh hưởng xấu đến xã hội, nhất là khi tình hình bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để lại nhiều hệ lụy, tác động tới sức khỏe cộng đồng và phát triển KTXH.

12 tháng tù giam là bản án thích đáng, nghiêm khắc đối với Trần Đình Hoàng. Qua vụ án trên, một lần nữa lên án những hành động coi thường pháp luật cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật, giáo dục mọi người hãy sống và làm việc theo quy định của pháp luật./.