Tổ chức thi tốt nghiệp nghiêm túc, chặt chẽ, nhưng không quá căng thẳng

GD&TĐ – Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tại Nam Định.

Trong thời gian buổi sáng, đoàn đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, phương án tổ chức Kỳ thi tại 2 Điểm thi: Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THPT Mỹ Lộc và địa điểm in sao đề thi tại Hội đồng thi tỉnh Nam Định. Tại mỗi Điểm thi, đoàn có những trao đổi, lưu ý cụ thể với cán bộ tham gia làm thi của cơ sở.

Trường THPT Trần Hưng Đạo là điểm thi lớn nhất tại Nam Định với 36 phòng thi, dành cho 3 đối tượng: học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (479 em), học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ (313 em), thí sinh tự do (65 em).

Cô Trần Thị Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết: Hiện công tác chuẩn bị tại điểm thi đã sẵn sàng. Ngoài 36 phòng thi, nhà trường còn bố trí 1 phòng thi dự phòng, 1 phòng chờ cho thí sinh tự do chờ thi các môn thứ 2, thứ 3; 1 phòng cách ly; 1 phòng để đồ cho học sinh ở vị trí tầng 1, tránh hiện tượng học sinh mang cặp sách, điện thoại lên phòng thi.

Phòng bảo quản đề thi và bài thi được chuẩn bị theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, có 2 tủ đựng bài và đề thi riêng biệt, trang bị camera an ninh 4 mắt, bảo đảm công an bảo vệ đề thi, bài thi 24/24 giờ. Phòng Y tế có bác sỹ đa khoa thường trực để hỗ trợ học sinh, giám thị khi cần thiết.

Công tác phòng chống dịch cũng được chuẩn bị chu đáo tại điểm thi. Theo đó, việc phun khử khuẩn khu vực tổ chức thi được thực hiện 2 lần: lần 1 vào 5/7/2021 và lần 2 sau khi môn thi cuối kết thúc (8/7/2021); các phòng thi đều được lau cồn, khử khuẩn sau khi mỗi môn thi kết thúc.

Khi thí sinh đến trường thi, nhà trường bố trí 3 lối đi từ cổng để tránh ùn tắc. Bố trí 8 giáo viên và bác sỹ ngay từ cổng để tiến hành đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang cho học sinh (nếu học sinh quên) và yêu cầu học sinh sinh sát khuẩn tay trước khi lên các phòng thi. Mỗi phòng thi đều được trang bị 1 lọ khử khuẩn để học sinh sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Bên cạnh đó, mỗi tầng đều bố trí 2 hệ thống nước uống tinh khiết cho các thí sinh và giám thị, có cốc nhựa sử dụng 1 lần để tránh sử dụng chung.

Tại Điểm thi Trường THPT Mỹ Lộc, theo báo cáo của hiệu trưởng Nguyễn Duy Phương, tổng số 646 thí sinh dự thi tại 27 phòng thi, gồm 403 thí sinh đang học 12 tại trường THPT Mỹ Lộc; 126 thí sinh thuộc Trung tâm GDNN- GDTX Mỹ Lộc; 117 thí sinh tự do.

Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ bản để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tổ chức tập huấn, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khối 12 các văn bản, nội dung liên quan đến công tác thi tốt nghiệp THPT. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho Kỳ thi.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, Trường đã có công văn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc để xây dựng các phương án bảo đảm an toàn cho Kỳ thi. Chuẩn bị 5.000 khẩu trang y tế, 27 máy đo thân nhiệt, xây dựng phương án phun khử khuẩn bằng Cloramin-B, kế hoạch bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho toàn bộ Điểm thi.

Điểm thi có 2 phòng cách ly được bố trí cho những học sinh có liên quan đến dịch Covid-19. Bố trí 5 bàn để đo thân nhiệt cho học sinh (gồm 15 học sinh tình nguyện và 2 cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn); 5 bàn để rửa tay sát khuẩn khu vực cổng trường và mỗi phòng thi, khu vực nhà vệ sinh đều có nước rửa tay sát khuẩn. xà phòng diệt khuẩn.

“Điểm thi THPT Mỹ Lộc được bố trí an toàn, biệt lập, cách xa khu dân cư, xung quanh điểm thi có tường bao đảm bảo an toàn, có một cổng ra vào duy nhất. Nhà trường đã có tờ trình báo cáo UBND huyện Mỹ Lộc, các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện Mỹ Lộc (Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Công an xã Mỹ Hưng, Trung tâm Y tế huyện, Điện lực Mỹ Lộc, Nhà máy nước huyện Mỹ Lộc) để phối hợp bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Trường đồng thời phối hợp với Công an huyện Mỹ Lộc, xây dựng phương án trực an ninh khu vực bảo quản đề thi, bài thi 24/24 giờ. Xây dựng phương án xử lý những tình huống bất thường xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi. Phòng bảo quản đề thi, bài thi được bố trí camera an ninh giám 24/24 giờ, có thiết bị tích điện, máy phát điện dự phòng khi mất điện lưới” – thầy Nguyễn Duy Phương cho hay.

Ghi nhận tinh thần chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Điểm thi đến kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các Điểm thi đối với thành công của Kỳ thi. Từng cán bộ tham gia công tác thi phải nắm vững quy chế và nội dung tinh thần cơ bản nhất của các văn bản chỉ đạo; từng vị trí phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đã phân định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT và UBND cấp tỉnh. Trong đó, UBND cấp tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi trên địa bàn, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. 5 từ khóa quan trọng trong Chỉ thị là: An toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo Thứ trưởng, từ 5 từ khóa này cần cụ thể hóa, ứng với tình hình cụ thể của nhà trường để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, cũng như chỉ đạo cho phù hợp.

Thứ trưởng đồng thời chia sẻ nguyên tắc 5K của ngành Giáo dục trong tổ chức Kỳ thi, đó là: Không chủ quan; Không bị động; Kế hoạch tốt; Kiểm tra kỹ lưỡng; Khắc phục khó khăn. “Tinh thần là nghiêm túc, chặt chẽ, nhưng không quá căng thẳng” – Thứ trưởng lưu ý.