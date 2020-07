Tố cáo xâm hại bé gái, hai bà cháu bị dọa giết

Văn phòng luật sư Tâm Đức vừa có kiến nghị sự việc xảy ra ở Hưng Yên, khi bà Phạm Thị C. (SN 1956) tố cáo việc cháu gái 12 tuổi bị hàng xóm xâm hại, dọa giết.

Như VietNamNet đã đưa, bà Phạm Thị C. (SN 1956, ở Hưng Yên) có đơn tố cáo hàng xóm là Nguyễn Minh Q. (SN 1989) nhiều lần hiếp dâm, dọa giết cháu nội bà là bé Nguyễn Minh T. (SN 2008).

Sự việc xảy ra từ cuối tháng 5, vì sợ hãi, cô bé 12 tuổi đã phải nghỉ học, trong khi đó sự việc vẫn rơi vào im lặng.

Hoàn cảnh khó khăn khi thiếu hơi ấm của mẹ, T. phải sống với bà nội, giờ cô bé trở nên nhút nhát, dễ hoảng loạn.

Liên quan đến vụ việc, Văn phòng luật sư Tâm Đức vừa có văn bản kiến nghị khẩn cấp gửi đến các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét, giải quyết nội dung đơn tố cáo của bà C.

Bà C. cho hay, ngày 28/4, Công an huyện Yên Mỹ đã đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối khám giám định. Kết quả cho thấy:… âm đạo có ít máu thẫm, màng trinh rách cũ điểm 6h.

CQĐT còn đưa cô bé đi khám một lần nữa. Và đến ngày 5/5, Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hưng Yên) ban hành bản kết luận giám định pháp y về tình dục nêu: Màng trinh của cháu T. không rách, không tổn thương.

Theo luật sư Trần Chí Thanh (Văn phòng luật sư Tâm Đức), người trợ giúp pháp lý của bà C., sở dĩ bà có được Biên bản Hội chẩn của Bệnh viện đa khoa Phố Nối là do ngay hôm có kết quả (ngày 28/4/2020), bà C. đã lấy điện thoại chụp lại.

Trong buổi làm việc với luật sư, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tố tụng trong việc trợ giúp pháp lý, CQĐT Công an huyện Yên Mỹ thừa nhận tính trung thực, chính xác của Biên bản Hội chẩn của Bệnh viện đa khoa Phố Nối.





Dù đã có kết luận trên, nhưng mấy ngày sau, CQĐT đưa cháu T. đi khám. Và kết luận giám định pháp y về tình dục lần sau có kết luận ngược lại với Biên bản Hội chẩn của Bệnh viện đa khoa Phố Nối trước đó.

Luật sư cho rằng, khó chấp nhận khi cùng một sự việc lại có hai kết luận trái chiều như trên. Luật sư kiến nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng chỉ đạo điều tra, làm rõ để có kết luận khách quan về chứng cứ này.

Để từ đó xem xét việc, có hay không dấu hiệu bị xâm phạm tình dục?

Trong bản kiến nghị, Văn phòng luật sư nêu: Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ phạm tội, tính bí mật về nghiệp vụ chưa thực sự được đảm bảo.

Q. đã có trong tay văn bản kết luận giám định pháp y nêu cháu T. không bị rách màng trinh. Anh Q. thậm chí đã dùng văn bản này để kéo đến nhà bà C. chửi bới, xỉ nhục, dọa giết hai bà cháu…