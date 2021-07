Thủ tướng: Không để dân thiếu ăn thiếu mặc, không bỏ sót người khó khăn

Dân trí Không được để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không bỏ sót người dân khó khăn – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu này trong buổi làm việc với tỉnh Long An chiều tối 10/7.

Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Long An.

Tập trung ưu tiên số một cho phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trên địa bàn. Hiện tại, Long An ghi nhận hơn 400 ca bệnh, công tác phòng, chống dịch đang được triển khai khẩn trương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ ghi nhận những thành tựu về kinh tế, xã hội mà tỉnh Long An đạt được trong thời gian qua. Tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa bảo vệ thành quả đạt được, để đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không được chủ quan và cần phải khắc phục những hạn chế, bất cập để kinh tế phát triển hơn.

“Lúc này, Long An cần phải tập trung ưu tiên số một cho phòng chống dịch Covid-19. Những nơi nào an toàn, đủ điều kiện mới tập trung phát triển kinh tế xã hội. Lựa chọn này khó nhưng chúng ta phải làm”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, Long An là nơi trung chuyển giữa TPHCM với các tỉnh miền Tây, nên nếu “vỡ trận” sẽ rất nguy hiểm. Do đó, những nơi nào đang áp dụng Chỉ thị 16 phải làm nghiêm, không lặp lại những sai lầm, khuyết điểm của nơi khác. Cùng với đó, Long An cần phối hợp với các tỉnh thành trong khu vực để không xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa, ảnh hưởng đến người dân.

“Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi tổ chức, mỗi nhà máy xí nghiệp, cơ quan đơn vị là một pháo đài chống dịch. Những nơi an toàn, những nơi chưa có dịch hoặc dịch đã đi qua cũng không được chủ quan; phối hợp với lực lượng công an, quân đội để làm tốt hơn công tác phòng chống dịch”, Thủ tướng chỉ đạo.

Để dân thiếu ăn thiếu mặc là có lỗi với dân