Thủ đoạn của người chồng quê Nam Định và vợ chủ cửa hàng cầm đồ cho vay lãi nặng

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Loading...

Các đối tượng gồm: Phạm Thị Linh (SN 1982, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên) và Nguyễn Khánh Thượng (SN 1983, trú tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Nạn nhân trong vụ án này những người lao động tự do, các công nhân từ tỉnh lẻ về Hà Nội lao động… Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người vì túng quẫn đã phải đặt xe, đặt nhà, trở thành con nợ của đối tượng.

Những ngày thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán 2021, một trong những trọng tâm công tác của Công an quận Long Biên tập trung là nắm bắt tình hình, hoạt động của các ổ nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê”.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã có thông tin về hoạt động của vợ chồng Linh, Thượng có những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Từ đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Long Biên lập án đấu tranh.

Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên tiến hành thì ngày 7/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp cùng Công an phường Ngọc Thuỵ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Ngọc Thuỵ, quá trình kiểm tra tại khu vực đầu ngõ 476 đường Ngọc Thuỵ, thuộc địa phận tổ 19, phường Ngọc Thuỵ đã phát hiện 1 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn… Tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ tuỳ thân.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người nam thanh niên có 2 tờ giấy liên quan đến việc vay nợ. Quá trình đấu tranh, nam thanh niên khai tên là H.T.A (trú tại quận Long Biên). Do cần tiền chi tiêu, trước đó, H.T.A có vay lãi ngày của chị Phạm Thị Linh (ở số 36 Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, Long Biên). Tổ công tác đã mời nam thanh niên về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào lời khai của H.T.A, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã mời Phạm Thị Linh và chồng là Nguyễn Khánh Thượng về trụ sở để làm rõ sự việc. Quá trình xác minh xác định nội dung vụ việc như sau:

Phạm Thị Linh cùng chồng là Nguyễn Khánh Thượng mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại địa chỉ 36 Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long Biên từ tháng 11/2014 để hoạt động kinh doanh cầm đồ. Song thực chất đây chỉ là vỏ bọc để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Do có nhu cầu kinh doanh, anh H.T.A đã nhờ bạn là anh Đặng Đức Th (ở Hà Nội) tìm cơ sở cầm đồ để vay tiền lãi ngày.





Qua sự giới thiệu của Th, ngày 20/12/2019, Th cùng H.T.A đi đến cửa hàng cầm đồ của Phạm Thị Linh hỏi vay 25 triệu đồng. Các bên thỏa thuận vay số tiền trên với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày, thanh toán theo kỳ. 15 ngày là 1 kỳ và phải thế chấp tài sản cho Linh để đảm bảo việc vay tiền nên đã yêu cầu viết giấy bán xe cho Linh. Sau đó, Th đã viết giấy bán xe máy nhãn hiệu SH Mode BKS 29N1 – 546.48 cho Linh giúp H.T.A. Sau khi giao xe cho Linh thì Linh chủ động cắt lại số tiền 1.875.000 đồngcủa kỳ lãi đầu tiên. Sau đó, H.T. A đã đóng tiền lãi cho Linh đến ngày 25/8/2020 với số tiền 31.500.000 đồng. H.T.A đã trả Linh số tiền gốc 25.000.000 đồng và lấy lại chiếc xe máy.

Đến ngày 11/11/2020, H.T.A tiếp tục vay của Linh 40.000.000 đồng với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/ngày, thanh toán theo kỳ, 15 ngày là 1 kỳ và thế chấp lại chiếc xe máy SH BKS 29P1 – 480.32.

Sau khi cho chồng là Nguyễn Khánh Thượng kiểm tra, cũng như lần trước Linh chuyển tiền vào tài khoản cho H.T.A và tự động cắt lại 2.400.000 đồng tiền lãi kỳ đầu tiên. Đối với khoản vay này, H.T.A mới đóng được thêm 2 kỳ lãi sau tương ứng với số tiền 4.8000.000 đồng còn chưa đóng tiền lãi của kỳ tiếp theo.

Quá trình đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên xác định ngoài hành vi trên thì vào tháng 5/2020, Linh còn cho anh K.Q.T vay 50.000.000 đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày; thỏa thuận 15 ngày 1 kỳ, anh K.Q.T đã đóng được một số kỳ lãi tuy nhiên đến nay đã chậm đóng tiền nhiều kỳ và chưa thanh toán tiền gốc cho Linh.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 13/10/2020, Linh cho anh Ph.V. C vay 50.000.000 đồng, với lãi suất 3.000 đồng/1triệu/ngày và anh Cường đã đóng 5 kỳ lãi cho Linh với số tiền là 11.250.000 đồng.

Quá trình điều tra xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên xác định giúp sức cho Linh trong việc cho vay tiền là đối tượng Nguyễn Khánh Thượng (chồng của Linh). Quá trình điều tra, Thượng khai nhận cùng góp tiền với Linh trong việc cho vay; tham gia kiểm tra, cất giữ tài sản thế chấp của con nợ và sử dụng tiền lãi thu được từ các khách vay tiền, đồng thời trực tiếp cho anh K.Q.T vay và đòi tiền lãi của anh Thanh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Linh và Thượng đã phát hiện thu giữ 7 chiếc xe máy các loại là tài sản thế chấp…





Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền thu lợi bất chính của Linh trong việc cho vay trên là 43.456.000 đồng. Thượng có hành vi giúp sức cho Linh thực hiện hành vi cho vay trong các giao dịch dân sự với những người trên.