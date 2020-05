Thông xe cầu Thịnh Long, xóa chia cách đôi bờ Ninh Cơ

Ngày mai (28/5), Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) tổ chức thông xe, đưa cầu Thịnh Long vào khai thác.

Loading...

Cầu Thịnh Long hoàn thành hiện thực hóa ước mơ ngàn đời của người dân hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) về một cây cầu nối liền đôi bờ sông Ninh Cơ.

Ước mơ ngàn đời thành hiện thực

Sứ mệnh lịch sử của hai bến phà Thịnh Long và Phú Lễ sắp đi đến hồi kết khi cầu Thịnh Long sẽ thông xe, đưa vào khai thác vào ngày 28/5.

Trực tiếp trải nghiệm trên chuyến phà Phú Lễ vượt sông Ninh Cơ từ phía bờ Nghĩa Hưng chiều 25/5, quan sát của PV Báo Giao thông, phương tiện và hành khách vẫn đông đúc, tấp nập. Phà vừa cập bến đã đầy chuyến, rồi khởi hành ngay sang phía bờ huyện Hải Hậu. Trên phà có khoảng 20 khách, ô tô, xe máy đủ cả. Tiếng bàn tán, xì xào về việc sắp có cầu mới, người dân không phải qua phà là chủ đề chính trong câu chuyện của mọi người.

Trái ngược sự hoan hỉ của nhiều hành khách, trên khu vực buồng lái, người đàn ông với nước da đen sạm có khuôn mặt đầy vẻ suy tư. Hỏi chuyện, ông là Nguyễn Văn Thi, năm nay tròn 60 tuổi, người huyện Nghĩa Hưng, đã làm nghề lái đò, phà ở bến Phú Lễ từ năm 1989.

Ông Thi tâm sự: “Nghe tin cầu Thịnh Long sắp đưa vào khai thác, tâm trạng tôi rất rối bời, vừa mừng lại vừa lo. Đây là bến phà tư nhân, chủ phà đã thông báo dừng hoạt động ngay khi cầu Thịnh Long đưa vào thông xe. Hơn 30 năm gắn bó với nghề nay không được làm nữa thấy hụt hẫng, nhưng trong lòng tôi cũng thấy rất vui vì khi có cầu người dân hai bờ không còn phải vất vả đi lại bằng phà”.

Hỏi ông về dự định công việc sắp tới, ông bảo: “Tôi sẽ tìm một việc khác trong giáo xứ gần nhà”.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trương Mạnh Khiêm, Phó giám đốc Sở GTVT Nam Định cho biết, cầu Thịnh Long là công trình có ý nghĩa rất lớn đối với hệ thống hạ tầng giao thông tỉnh Nam Định. Cây cầu sẽ kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định với đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình. Đặc biệt, dự án cầu Thịnh Long sẽ nối liền hai huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu, là vị trí giao cắt của nhiều tuyến giao thông huyết mạch như: QL21, QL21B, tuyến đường bộ ven biển, TL490C… rút ngắn khoảng cách 15km trên tuyến vận tải thị trấn Thịnh Long với TP Nam Định, góp phần nâng cao khả năng kết nối với các tỉnh trong khu vực trên tuyến đường ven biển, tiết kiệm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển KT-XH.

“Cầu Thịnh Long là dự án thỏa ước mơ ngàn đời của người dân hai huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu. Khi cầu thông xe, hai bến phà Thịnh Long và Phú Lễ sẽ kết thúc sứ mệnh lịch sử chở khách qua sông Ninh Cơ. Sắp tới, người dân sẽ được đi lại bằng cầu cứng, quãng đường được rút ngắn, thời gian đi lại giảm, đảm bảo ATGT, nhất là trong mùa mưa bão”, ông Khiêm nói và cho biết, Sở GTVT Nam Định đã báo cáo Tổng cục Đường bộ VN, Bộ GTVT về việc dừng hoạt động bến phà khi đưa cầu Thịnh Long vào khai thác.





Dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ trên địa bàn tỉnh Nam Định dài 2.359,6m, điểm đầu giao cắt với QL21 (thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, Nam Định), điểm cuối giao cắt với TL490C (thuộc địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định). Dự án có tổng mức đầu tư 1.158 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và vốn đối ứng trong nước. Công trình do liên danh Hanshin Engineering and Construction Co.,Ltd – Công ty CP Cầu đường Long Biên là nhà thầu xây lắp.

“

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thịnh Long thuộc tuyến đường bộ ven biển Nam Định có tổng mức đầu tư 1.158 tỷ đồng, gồm: Vốn vay từ EDCF là 970,176 tỷ đồng và 187,926 tỷ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Riêng phần chi phí GPMB do UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, quản lý và thực hiện bằng nguồn ngân sách của địa phương. Dự án do Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư, liên danh Hanshin Engineering and Construction Co.,Ltd – Công ty CP Cầu đường Long Biên là nhà thầu xây lắp, thời gian thi công hoàn thành dự án theo hợp đồng là 27 tháng.

”

Ông Phạm Văn Kiên, Tổng giám đốc Công ty CP Cầu đường Long Biên cho biết, dự án được phát lệnh khởi công vào tháng 1/2018, đến nay, sau 27 tháng thi công, các hạng mục của dự án đã hoàn thành, đáp ứng các điều kiện để thông xe, đưa vào khai thác.

“Dự án hoàn thành đúng theo tiến độ hợp đồng. Ngoài nỗ lực của nhà thầu, thành công của dự án đến từ sự chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT, Ban QLDA Thăng Long và chính quyền địa phương trong công tác GPMB”, ông Kiên nói và cho biết, ngay khi nhà thầu bắt đầu triển khai thi công, cơ bản mặt bằng của dự án đã được tỉnh Nam Định bàn giao cho nhà thầu.

Về mặt kỹ thuật, theo ông Kiên, cầu Thịnh Long gồm 19 nhịp có tổng chiều dài cầu là 988m. Trong đó, kết cấu 3 nhịp chính dùng dầm hộp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực dài 300m và kết cấu nhịp dẫn gồm 16 nhịp sử dụng dầm Super-T bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cầu rộng 12m với hai làn cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h.

“Với đặc thù gần cửa biển, nhịp dài nhất của dầm hộp liên tục là 130m, tĩnh không 15m để đảm bảo cho tàu lớn đi qua”, ông Kiên nói và cho biết, mố và trụ cầu dẫn bằng bê tông cốt thép trên móng cọc khoan nhồi đường kính 1,5m và 1,2m. Trụ cầu chính dùng dạng trụ thân 2 cột bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi đường kính 2m, lớp phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm.





Liên quan đến chất lượng công trình, ông Lee Sang Hoon, Giám đốc Điều hành Tư vấn Sambo – Jinwoo (Hàn Quốc) chia sẻ với PV, ngay từ khi dự án được phát lệnh khởi công (2/1/2018), công tác giám sáttiến độ và chất lượng công trình được kiểm soát rất chặt chẽ theo quy trình của dự án sử dụng vốn ODA.

“Các hạng mục của dự án đến nay đảm bảo về chất lượng, tiến độ đáp ứng đúng theo hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đánh giá rất cao vai trò Ban QLDA Thăng Long trong công tác chỉ đạo, điều hành dự án, mọi thứ đều rất bài bản, chuyên nghiệp”, ông Lee Sang Hoon nói.