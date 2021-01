Thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2021: Khả năng đón rét đậm rét hại trong những ngày đầu tháng 2

Theo dự báo, khoảng ngày 28/01 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn. Từ ngày 29/1 Bắc Bộ có khả năng chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2021.

Ngày 21/1, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết trong vòng 1 tháng tới (từ 21/1 đến 20/2).

Theo đó, trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo MJO hoạt động yếu, ít có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Trong thời kỳ dự báo ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, tập trung trong những ngày tháng 2/2021.

Thời kì từ ngày 21-31/1, không khí lạnh (KKL) tiếp tục suy yếu và biến tính dần, do vậy trong ngày 21-24/01 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng, nhiệt độ có xu hướng gia tăng.

Khoảng ngày 25-26/01 áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Sau đó, khoảng ngày 28/01 KKL tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn, từ ngày 29/1 Bắc Bộ có khả năng chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2021.

Tại khu vực Nam Bộ mưa trái mùa có khả năng xảy ra trong các ngày 23-24/01.

Trong cả thời kì dự báo, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực phổ biến ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kì từ 10-20mm; riêng khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kì.

Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1,0 độ C, khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 1,0-2,0 độ C; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng khu vực Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới (thấp hơn khoảng 0.5 độ C) so với TBNN cùng thời kỳ.