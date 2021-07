Thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 xã: Giao An (Giao Thủy) và Hải Minh (Hải Hậu)

Ngày 12-7, trước diễn biến mới về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND huyện Giao Thủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch và thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Giao An (Giao Thủy) và xã Hải Minh (Hải Hậu) để phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 12-7, huyện Giao Thủy ghi nhận ca dương tính với COVID-19 tại xóm 19, xã Giao An là trường hợp đi về từ Thành phố Hồ Chí Minh. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc, truy vết thần tốc các trường hợp liên quan, xác định F1 đưa đi cách ly tập trung, F2 cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Thiết lập vùng cách ly y tế (vùng 1) khu dân cư xóm 19, xã Giao An. Tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) đi và đến địa bàn xã Giao An từ 12 giờ 00 phút ngày 12-7. Vùng 2 trên phạm vi toàn bộ 3 xã Giao An, Giao Lạc, Giao Thiện, yêu cầu người dân ở nhà; lập chốt để kiểm soát, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Tại Hải Hậu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện thiết lập vùng cách ly tại xóm 31, xã Hải Minh gồm 16 hộ, 60 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ 00 giờ 00 phút ngày 12-7 đến khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc dỡ bỏ vùng cách ly. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các yêu cầu về dịch tễ của cơ quan y tế; đảm bảo không để dịch lan rộng trong cộng đồng./.