Thầy giáo “sàm sỡ” 2 nữ sinh tiểu học tại nhà vệ sinh và cuộc “ngã giá” 100 triệu đồng

Nguyễn Văn Châu – giáo viên trường tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi dâm ô đối với 2 học sinh lớp 2 tại nhà vệ sinh của trường.

Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo dâm ô

Nguồn tin của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Châu (SN 1971, giáo viên trường tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Bị hại là em T.T.H.N. (SN 2012) và L.T.B.V. (SN 2012, cùng học lớp 2 tại trường tiểu học Minh Thuận 1).

Thông tin ban đầu, vào sáng 11/6, Công an huyện U Minh Thượng tiếp nhận đơn thư tố giác tội phạm về việc em T.T.H.N. và L.T.B.V. bị ông Châu có hành vi “sàm sỡ” tại nhà vệ sinh của trường tiểu học Minh Thuận 1. Đến sáng hôm sau, ông Châu biết bản thân bị tố cáo nên dùng thuốc diệt cỏ tự tử. Vụ việc được người thân phát hiện đưa đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu.



Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, đến 16/6, sức khỏe của ông Châu đã ổn định, lực lượng chức năng lấy lời khai. Bước đầu, ông Châu thừa nhận, do thấy N. và V. dễ thương nên dùng tay sờ vào vùng kín của 2 nữ sinh này từ đầu tháng Sáu đến khi bị gia đình phát hiện.

Do đó, cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với thầy giáo này. Đồng thời, đưa 2 bị hại đi giám định pháp y, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 18/6, PV về trường tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận để tìm hiểu thực hư sự việc. Trường tiểu học Minh Thuận một có 1 điểm chính và 1 điểm lẻ. Nơi thầy Châu giảng dạy là một ngôi trường điểm lẻ (điểm 2.500 kênh 9 – PV) – người dân thường gọi vui là “trường rừng U Minh Thượng”. Trao đổi nhanh với PV, anh Lê Văn Sang (cha bé V.) cho biết, hiện tại gia đình không có ý kiến gì về vụ việc này.

Theo anh Sang, gia đình cũng chỉ mong vụ việc được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Những ngày qua, bé V. chưa thực sự ổn định về tinh thần, còn cảm thấy sợ hãi. Gia đình cũng cố gắng động viên cháu cố gắng học tập. Nói về việc gia đình cam kết nhận “dàn xếp” của thầy Châu số tiền 100 triệu đồng, anh Sang ấp úng nói: “Về việc này, ông Châu tự nguyện làm chứ gia đình không hay biết gì. Thấy ổng quá trời ấy (ý nói tội nghiệp – PV) nên đồng ý thì mấy ngày sau nghe thầy uống thuốc tự tử. Tôi cũng không biết lý do thầy Châu lại có hành động dại dột như vậy…”.

Bà Trần Thị Phương (ngụ ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận – người quen biết thầy Châu) cho biết, ông Châu ở một mình trong khu nhà tập thể của trường tiểu học Minh Thuận 1. Vợ chồng ông Châu đã ly hôn từ nhiều năm nay và ông đang chuẩn bị cưới vợ mới. “Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ông ấy lại làm chuyện động trời như vậy, để giờ vướng vòng lao lý. Ông ấy sống đàng hoàng hiền từ, gần gũi lắm, chứ không có dâm dục gì đâu. Thôi vợ suốt từng ấy năm, mà thầy Châu ở vậy một mình chứ không có cặp kè với ai hết”, bà Phương cho hay.

Bà Phương còn chia sẻ thêm: “Khi hay tin thầy Châu sàm sỡ học trò, tôi giật mình và có phần bất ngờ. Ông ấy chỉ sờ soạng các cháu bé thôi, chứ chưa có “quan hệ”. Con bé về nói với mẹ là nó bị thầy Châu sờ mó, bây giờ đau quá, đi tiểu không được. Sau đó, phụ huynh họ dắt đến trường giáp mặt thì thầy Châu thừa nhận và yều cầu khắc phụ 50 triệu đồng. Không hiểu sao bên kia họ đòi bồi thường 100 triệu đồng. Khi bị phát hiện, thầy Châu uống 1 chai thuốc diệt cỏ để tự tử, nhưng được gia đình phát hiện sớm nên không chết”.

Thầy Trần Thanh Bằng, Hiệu trưởng trường tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận thông tin, trong các mối quan hệ tập thể sư phạm, ông Châu không có biểu hiện gì khác thường, vẫn vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp, phụ huynh. Trong quá trình công tác, ông Châu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuyên môn vững.

“Ngay khi xảy ra sự việc, bản thân tôi thấy rất bất ngờ khi biết thầy Châu có hành vi không chuẩn mực đối với các em học sinh trong lớp của mình. Để xảy ra việc đáng tiếc như vậy cũng một phần lỗi nhà trường quản lý không chặt chẽ. Nhà trường cũng đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên các em cố gắng vượt qua mặc cảm tiếp tục học tập”, thầy Bằng chia sẻ.





Cũng theo thầy Bằng, hành động sò soạng các em học sinh trong nhà vệ sinh của ông Châu có thể là một bệnh lý. Trong khoảng thời gian dạy học, ông Châu có hành vi sờ soạng bé N. 3 lần và em V. 1 lần. Riêng gia đình em V. có làm cam kết thương lượng với ông Châu số tiền 100 triệu đồng để “bỏ qua” vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho rằng, sự việc thầy giáo dâm ô học sinh lớp 2 là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và cần phải xử lý nghiêm khắc.