Tết năm nay, Ngân hàng Nhà nước không in tiền lẻ mới

Tết Tân Sửu năm nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn siết chặt câu chuyện đổi tiền lẻ, đặc biệt không in tiền mới mệnh giá nhỏ như những năm trước.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định tết năm nay ngân hàng tiếp tục không in tiền lẻ mệnh giá nhỏ như những năm trước – Ảnh: L.THANH

Đó là khẳng định của Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại họp báo về triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, sáng 24-12.

Ông Tú cho biết trong mấy năm qua, việc hạn chế in tiền lẻ mới giúp ngân sách tiết kiệm được 3.500 tỉ đồng. Do đó, năm nay Ngân hàng Nhà nước vẫn quyết liệt không in tiền mới có mệnh giá nhỏ. Theo quan điểm của ông, việc người dân đi lễ đền chùa, những sự kiện có yếu tố tâm linh thì không nên đặt nặng vấn đề tiền bạc.

Về kết quả đạt được trong năm nay của ngành ngân hàng, Phó thống đốc Đào Minh Tú thông tin rằng lạm phát chắc chắn đạt dưới 4%. Thị trường ngoại tệ, vàng, lãi suất ổn định. Nhất là lãi suất điều hành được Ngân hàng Nhà nước giảm 3 lần với tổng mức 1,5-2%/năm, tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay 1-1,5% tùy theo từng lĩnh vực so với hồi đầu năm.

Trả lời báo chí về việc lãi suất cho vay có thể giảm được nữa không, ông Tú cho rằng việc điều hành lãi suất phụ thuộc vào điều kiện tình hình thực tế của thị trường, ngân hàng sẽ tiếp tục điều hành lãi suất ổn định ở mức phù hợp. Vốn vay tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu…

Ông Tú nói thêm lãi suất thấp được duy trì nếu nền kinh tế ổn định, ngăn chặn được đại dịch COVID-19 cùng việc kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý.

Về tăng trưởng tín dụng, tín dụng tăng trưởng thấp hơn các năm trước. Tính đến ngày 21-12, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019, tăng 11,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Ước tín dụng cả năm tăng 11%. Tín dụng tăng mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như cho vay nông nghiệp nông thôn 9,7%; vốn cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 11%… so với cuối năm 2019. Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng tín dụng khoảng 12%” – ông Tú nói.





Để hỗ trợ khách vay, đến nay các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270.000 khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch với dư nợ gần 355.000 tỉ đồng; miễn giảm lãi cho gần 590.000 khách hàng với dư nợ trên 1 triệu tỉ đồng.

Các tổ chức tín dụng đã cho vay mới với lãi suất ưu đãi thấp hơn 0,5-2,5% so với trước dịch. Doanh số cho vay mới đạt 2,3 triệu tỉ đồng cho hơn 390.000 khách hàng.