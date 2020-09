TAND huyện Hải Hậu – Nam Định: Giải quyết tốt mọi vụ, việc xảy ra trên địa bàn

“Cùng với sự phát triển của nền kinh tế- xã hội, số lượng vụ, việc trên địa bàn huyện Hải Hậu cũng tăng mạnh. Hiện, mỗi Thẩm phán của TAND huyện phải giải quyết khoảng 100 vụ, việc/năm, đó là thách thức lớn đối với cán bộ, công chức của đơn vị”, Chánh án TAND huyện Hải Hậu chia sẻ.

Thống kê hàng tháng của TAND huyện Hải Hậu gửi TAND cấp trên cho thấy, ước tính số lượng án trong 10 tháng (từ tháng 10/2019 đến hết tháng 9/2020) có khoảng 600 vụ, việc xảy ra trên địa bàn huyện. Trong đó, có khoảng 120 – 150 vụ, việc tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính; 300 – 350 vụ, việc về hôn nhân gia đình; 70-100 vụ án hình sự.

Cụ thể, tính đến hết tháng 7/2020, TAND huyện Hải Hậu đã giải quyết được 459/539 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ hơn 85%. Trong tổng số vụ án đã giải quyết, không có vụ án nào bị hủy, các vụ án bị sửa đều có yếu tố khách quan. Riêng án dân sự, số vụ án hòa giải thành là 267/378 vụ việc, đạt tỷ lệ 70,6%.

Con số kể trên, tuy không quá cao so với những đơn vị có địa giới hành chính rộng, số lượng biên chế lớn như các Tòa án thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương… nhưng với một đơn vị như TAND huyện Hải Hậu, có tổng số biên chế là 11 người, trong đó chỉ có 5 Thẩm phán và 1 Thư ký, thì số lượng án kể trên đã và đang tạo ra cho đơn vị một thách thức lớn. Trung bình, mỗi Thẩm phán của đơn vị phải giải quyết khoảng 100 vụ, việc/năm, tương đương khối lượng công việc cao gấp 1,5 lần so với định mức công việc do TAND Tối cao đề ra cho Thẩm phán cấp huyện.

Xác định được khó khăn và nhiệm vụ đơn vị phải đảm đương, tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, công chức, người lao động trong toàn đơn vị đã lên phương án, kế hoạch, đồng thời phát động các phong trào thi đua từ nhỏ đến lớn, ngắn hạn, dài hạn để hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Với những vụ việc có tính chất phức tạp, TAND huyện Hải Hậu chủ động xin ý kiến của Ủy ban Thẩm phán hoặc các Tòa chuyên trách của TAND cấp tỉnh, cũng như chủ động phối hợp với Viện kiểm sát cấp huyện thông qua các cuộc họp liên ngành để thống nhất nhận thức trong việc áp dụng pháp luật.

Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong nhiều năm qua, TAND huyện Hải Hậu luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ hòa giải thành cao, vượt chỉ tiêu thi đua do TAND Tối cao đề ra. Việc hòa giải thành mang lại nhiều lợi ích cho bản thân các đương sự và cho xã hội như: giảm bớt chi phí, thời gian tố tụng; đảm bảo quyền, lợi ích cho đương sự, hạn chế mức thấp nhất các vụ việc phải thi hành án và giữ gìn mối đoàn kết trong nhân dân.

Tuy nhiên, với đặc thù riêng về kinh tế xã hội, dân cư, số vụ việc ở huyện Hải Hậu hiện đang tăng theo cấp số cộng, với nguồn nhân lực hiện có, mỗi Thẩm phán của đơn vị phải giải quyết lượng công việc gấp khoảng 1,5 lần so với quy định. Đây là khó khăn, thách thức lớn của TAND huyện Hải Hậu.

Bên cạnh đó, nhiều vụ việc dân sự, nhưng tính chất phức tạp, do có nhiều đương sự tham gia, với nhiều quan điểm khác nhau, trong khi đó có nhiều Điều luật quy định chưa rõ ràng, gây nhiều khó khăn trong việc xét xử.





Trong giải quyết vụ, việc dân sự, TAND huyện Hải Hậu chú trọng công tác hòa giải và kiên trì hòa giải, nhưng đảm bảo thời hạn tố tụng theo luật định. Quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ tuân thủ đúng trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng dân sự. Quá trình xét xử đảm bảo quyết định của bản án phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án; tuyên án rõ ràng, chính xác, bảo đảm cho việc thi hành án được thực thi.

Mặt khác, cán bộ công chức TAND huyện Hải Hậu phối kết hợp với các cấp chính quyền tại địa phương, chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, nâng cao sự hiểu biết về quyền sử dụng đất đai, quyền thừa kế tài sản và lập di chúc để giảm thiểu sự gia tăng vụ việc trên địa bàn.

Song song với đó, TAND huyện Hải Hậu cũng mong muốn Tòa án cấp trên tăng cường hướng dẫn, thông tin pháp luật để các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân nắm bắt áp dụng pháp luật hiệu quả trong công tác xét xử. Đơn vị cũng mong muốn có thêm nhiều hoạt động tập huấn, rút kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ giữa TAND cấp huyện với TAND cấp trên; Tăng cường tổng kết rút kinh nghiệm công tác xét xử các loại án phức tạp thông qua các chuyên đề nghiệp vụ, triển khai tới từng Thẩm phán, Thư ký của Tòa án nhân dân cấp huyện để học tập, tích lũy kinh nghiệm.

“Thời gian tới, TAND huyện Hải Hậu tiếp tục đề nghị Lãnh đạo TAND tỉnh Nam Định bổ nhiệm đủ số lượng Thẩm phán cho đơn vị như đã được phê duyệt. Với sự nỗ lực của đơn vị, cùng với sự quan tâm của TAND cấp trên, TAND huyện Hải Hậu tin tưởng sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới”, Chánh án Vũ Văn Ái bày tỏ.