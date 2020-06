Tận mục cầu Ngói 500 năm tuổi đẹp nhất miền Bắc

Là một trong ba cây cầu cổ và đẹp nhất Việt Nam, 2 công trình cầu Ngói – chùa Lương (Hải Hậu, Nam Định) làm nên một quần thể di tích nổi tiếng miền Bắc.

Cầu Ngói chợ Lương ở xã Hải Anh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là 1 trong 3 cây cầu ngói cổ đẹp nhất Việt Nam, cùng cầu ngói Thanh Toàn xứ Huế và cầu Chùa biểu tượng phố cổ Hội An.

Không chỉ mang trong mình những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống, cầu Ngói chùa Lương còn được biết tới như một cái nôi của cách mạng trong thời kỳ kháng chiến của quân dân Nam Định. Trải qua hơn 500 năm, cầu Ngói chùa Lương vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp cổ kính, mộc mạc mà cuốn hút mọi du khách mỗi khi ghé qua vùng đất ven biển này.



Nét đẹp của cây cầu được thể hiện chính trong cái tên của nó.

Một cây cầu với kiến trúc cổ, mái ngói, được xây dựng từ đầu thế kỷ XVI, nằm cạnh ngôi chùa Phúc Lâm, người địa phương gọi là chùa Lương.

Cây cầu bắc ngang sông Trung Giang. Cả khu vực rộng lớn xung quanh cụm di tích cầu Ngói – chùa Lương là không gian chính tổ chức lễ hội truyền thống vào tháng Ba âm lịch hàng năm của địa phương.

Cầu vừa là công trình giao thông, vừa là công trình văn hóa cộng đồng của làng xã, nơi dân làng dừng chân nghỉ ngơi, trò chuyện mỗi khi đi chợ, đi lễ chùa, hoặc đi làm đồng về.



Chia sẻ với PV, ông Đức Hoan (60 tuổi, nhà gần cầu Ngói) cho biết: “Cây cầu này có từ rất lâu rồi, là niềm tự hào của người dân xã Hải Anh chúng tôi. Mỗi khi nhắc đến cầu Ngói là tôi lại nghĩ về tuổi thơ của mình, cứ trưa hè nắng nóng là ra đây ngủ. Mái che, trụ cầu, lan can đều làm bằng gỗ, cầu bắc trên dòng sông thoáng đãng nên gió rất mát. Đến tận bây giờ, cây cầu vẫn là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều người khi đi qua đây”.Cầu được dựng trên 18 cột đá vuông, mỗi cạnh rộng 35 cm xếp thành 6 hàng cột, đỡ 9 gian nhà cầu. Trên mỗi cột đá là hệ thống các xà bằng gỗ lim to để đỡ các dầm, sàn…Lòng cầu rộng 2m, được sắp xếp bởi các thanh gỗ lim. Bằng sự khéo léo vốn có, những nghệ nhân làm cầu từ xa xưa đã tạo nên một đường cong hoàn hảo. Mặt sàn cầu được khéo léo tạo những gờ gỗ chạy ngang, tránh trơn trượt khi di chuyển lên hoặc xuống dốc, nhất là những ngày mưa.Hai bên thành cầu là dãy hành lang vững chắc cũng được uốn cong một cách tinh tế. Hành lang là nơi mà khách bộ hành có thể an toàn ngắm cảnh vật sông nước mênh mông, thơ mộng, yên bình của một vùng quê thôn dã.