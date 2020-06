Tâm sự của người đàn ông trượt dài vì những sai lầm

Hết đi tù, ra tù lại vào tù. Từ năm 1989 đến nay, Nguyễn Lanh, SN 1964 ở Nam Định đã 5 lần7 lượt vào tù và hiện đang thi hành 2 bản án với tổng số thời gian cải tạo lao động là 19 năm 6 tháng tù giam. Lý do đi tù, theo Lanh là do a dua và cả nể, được bạn bè rủ rê đi ăn trộm là gật đầu.

Mất cả tuổi thanh xuân…

Theo tài liệu điều tra, lần đầu tiên Lanh biết thế nào là cơm tù, trại giam khi năm 1989, anh ta gây ra một vụ trộm cắp tài sản, bị TAND TP Nam Định tuyên phạt 1 năm tù. Có lẽ thời gian đi tù quá ngắn và khi đó Lanh còn trẻ nên chưa cảm nhận hết được mất mát của mình nên ra tù được khoảng 1 năm thì tiếp tục tái phạm. Lần này không chỉ gây án vì hành vi trộm cắp, Lanh còn thêm tội cướp tài sản công dân và bị TAND tỉnh Hà Nam Ninh (năm 1990 chưa tách thành 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình như bây giờ) tuyên phạt tổng cộng là 6 năm tù giam.

Trong thời gian thi hành án ở trại giam Ninh Khánh, Lanh tiếp tục vi phạm nên bị TAND tỉnh Ninh Bình xử phạt 2 năm tù về tội đánh bạc. Lúc này ông ta vẫn còn 2 năm 1 tháng tù chưa thi hành xong nên cộng với bản án mới về tội đánh bạc, tổng thời gian cải tạo của Lanh là 4 năm 1 tháng tù. Ngày 21-10-1997, sau khi chấp hành xong hình phạt, Lanh được ra tù.

Ngày 6- 5- 2015, Nguyễn Lanh bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản và trong lúc chờ được đưa đi thi hành án, Lanh tiếp tục có mặt tại trại tạm giam CA tỉnh Ninh Bình để chờ xét xử vì tham gia một vụ án khác.

Hỏi Lanh sao lại vi phạm nhiều thế, ông ta cười cười: “Toàn bạn bè rủ rê cả. Đến lúc đi tù thì tội nọ lộ tội kia thôi”. Người đàn ông này cho biết ông ta đi trộm cắp không phải vì túng thiếu mà vì được bạn bè rủ rê nên đồng ý tham gia cho vui vẻ.

Theo bản án, do có mối quan hệ quen biết nên tối 8-8-2014, Lanh cùng Trần Văn Cường và Nguyễn Xuân Lai đến nhà Nguyễn Tiến Dũng ở phường Trần Tế Xương, TP Nam Định chơi. Tại đây, Dũng rủ Cường, Lai và Lanh đi trộm cắp xe ô tô trên tuyến QL1A. Thấy Cường, Lai đồng ý, Lanh cũng đi theo. Bốn người leo lên chiếc ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe BKS 37A-156.22 do Dũng cầm lái. Chiếc ô tô này là tang vật của một vụ trộm cắp, được kẻ trộm mang về chỗ Dũng gửi và ông ta lấy ra để sử dụng đi gây án.

Dũng chở cả nhóm đi dọc theo QL1A vào tới thị xã Tam Điệp thì phát hiện ven đường có chiếc ô tô nhãn hiệu Lacetti BKS 35A-015.72 của anh Nguyễn Trường An để trong lán xe, phía trước lán được bảo vệ bằng hàng rào kim loại dạng théo lưới B40, một bên cửa hàng rào được khóa bằng khóa dây vào cột lán. Cường bảo Dũng dừng xe rồi cùng Lai xuống quan sát khu vực để xe, thấy có khả năng trộm cắp được nên đã lấy công cụ gồm kìm, đèn pin rồi quay lại phá khóa và hàng rào lưới B40. Lanh không tham gia phá khóa lấy xe mà cùng Dũng điều khiển chiếc ô tô Santafe đến gần nhà anh An thì dừng lại với mục đích ngồi trong xe cảnh giới, xem có ai phát hiện thì báo cho Cường và Lai biết.

Sau khi lấy được xe, Cường gọi điện báo cho Dũng biết rồi cùng Lai lái chiếc ôtô trộm cắp được đi về hướng TP Nam Định, gửi xe vào bãi gửi xe của Cty CP nông nghiệp. Còn Dũng sau khi nhận được tin báo của Cường đã điều khiển xe Santafe quay về Nam Định và đưa xe gửi vào bãi do anh Trần Công Độ làm chủ. Khi cả bốn người quay về nhà Dũng uống nước, Cường lấy toàn bộ giấy tờ con xe vừa trộm cắp được đưa cho Dũng rồi ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, anh An phát hiện mất trộm xe đã làm đơn trình báo CQCA. Quá trình điều tra, CA thị xã Tam Điệp xác định chiếc ô tô của anh An bị mất trộm có trị giá hơn 250 triệu đồng.





Do trước đó thực hiện hành vi trộm cắp tại TP Thái Bình nên ngày 11-8-2014, Dũng và Lanh bị cơ quan CSĐT CA tỉnh Thái Bình bắt giữ. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tiến Dũng, lực lượng chức năng phát hiện giấy chứng nhận kiểm định chiếc xe anh An mất trộm và với bộ giấy tờ đầy đủ của chiếc Lacetti mang tên anh Nguyễn Trường An, Dũng và Lanh đã phải khai nhận về vụ trộm đã gây ra tại thị xã Tam Điệp.

Có lẽ vì muốn vớt vát chút ít nên một tuần sau kể từ ngày Dũng và Lanh bị bắt, Nguyễn Xuân Lai đã vào bãi gửi lấy con xe đã cùng Dũng, Lanh và Cường ăn trộm ( lúc này xe đã được thay BKS) rồi một mình lái xe vào Thanh Hóa với mục đích đem bán. Khi đi đến khu vực Km 360 thuộc địa phận huyện Quảng Xương, Thanh Hóa thì bị tổ tuần tra Trạm CSGT CA huyện Quảng Xương yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lai xuất trình giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Mạnh, SN 1974 trú tại thị xã Lai Châu nhưng vì không có giấy tờ xe nên bị Trạm CSGT CA huyện Quảng Xương lập biên bản tạm giữ. Lai bỏ đi và sau đó có lệnh truy nã của CA tỉnh Ninh Bình. Chiếc xe được đưa về CA tỉnh Thái Bình và sau đó được CA tỉnh Ninh Bình tiến hành trao trả cho bị hại.



Mong vợ con lượng thứ

Hỏi Lanh trong quãng tuổi thanh xuân của mình đã khi nào cảm thấy thực sự có ý nghĩa, người đàn ông này khẽ cười, giọng trầm tư: “Chắc là thời gian tôi xây dựng gia đình”.

Quãng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian giãn cách xa nhất khi Lanh đi tù lần thứ ba trở về. Chúng tôi đoán thế bởi các bản án cứ san sát nhau, thời gian cách nhau chỉ hơn kém 1 năm. Tới năm 1997, sau khi ra tù, Lanh có một khoảng thời gian gần 20 năm sống yên ổn.

Lanh bảo sau khi ra tù, anh ta lấy vợ và đứa con đầu lòng được sinh ra năm 1999, đứa thứ hai kém đứa lớn 10 tuổi. Lanh bảo đẻ con thưa vì muốn có thời gian để vợ chồng làm kinh tế, khá giả mới tính đến chuyện sinh con tiếp còn không thì một con cũng không sao vì “nhà đông anh em, không lo gia đình không có người nối dõi”.

Về trại giam Ninh Khánh cải tạo ở đội làm cói, Lanh bảo công việc của ông ta là khâu các miếng cói mà các phạm nhân khác, tạo thành những cái đĩa, cái lồ nhỏ,…đều là những đồ dùng để đựng nữ trang hay mỹ phẩm thường bày bán ở những quầy lưu niệm. Lanh bảo công việc này nhẹ nhàng và ông ta cũng đã quen rồi cho dù mới vào trại cải tạo được hơn 3 năm nay.

Nói về gia đình, Lanh bảo con lớn đã trưởng thành và tự lập cuộc sống riêng, chỉ có con nhỏ vẫn đang tuổi đi học. Lanh bảo vợ là người đảm đang, không có gì phải phàn nàn hay lo lắng. Điều ông ta mong mỏi là được người thân thông cảm và tha thứ.





Là một người từng trải và lớn lên nơi phố phường, hẳn người đàn ông này đã nghĩ nhiều lắm về những thăng trầm cuộc đời mình. Có điều ông ta không muốn nói ra, không muốn chia sẻ chứ không phải là không nghĩ ngợi. Và biết đâu đấy, dù không bộc lộ suy nghĩ của mình song ai dám chắc là ông ta không nuối tiếc về thời thanh xuân đánh mất.