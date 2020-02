Tâm sự của gia đình từ ‘tâm dịch’ virus corona ở Vĩnh Phúc trở về Nam Định bị cách ly, không dám tiếp xúc với người dân

Bố của cặp vợ chồng từ tâm dịch virus corona ở Vĩnh Phúc về Nam Định cho biết, sau khi nắm được thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình cũng tự cách ly tại nhà từ ngày 31/1 đến nay cũng được 17 ngày.

Loading...

Chiều 17/2, ông Nguyễn Văn Chiển, Chủ tịch UBND xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn xã có 2 vợ chồng là giáo viên Trường tiểu học xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) – tâm dịch virus corona (Covid-19) mới trở về địa phương.

Theo đó, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn C. (SN 1993, quê xã Yên Cường) và vợ là Nguyễn Thị T. (SN 1995, quê ở xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đều là giáo viên tại Trường tiểu học xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, UBND xã Yên Cường đã báo cáo cơ quan chức năng. Sau đó, lãnh đạo huyện Ý Yên cùng lãnh đạo Trung tâm y tế huyện đã đến gia đình vợ chồng anh C.



Cả hai vợ chồng anh C. cho biết, khi nhà trường thông báo nghỉ dạy từ ngày 31/1, vợ chồng anh rời khỏi xã Sơn Lôi trở về nhà ngoại ở xã Yên Đồng, Vĩnh Phúc. Đến ngày 10/2, cả hai vợ chồng trở về xã Yên Cường, Ý Yên, Nam Định.

Ngay khi vợ chồng anh C. về địa phương, các cơ quan chuyên môn đã đến để khám sức khỏe, đề nghị cách ly tại nhà. Hơn 30 người tiếp xúc với gia đình anh C. cũng đã được hướng dẫn cách ly. Việc đo thân nhiệt được thực hiện đều đặn 3 lần/ngày. Đến sáng nay 17/2, khi tiến hành đo thân nhiệt, khám sức khỏe thì gia đình anh C. và những người đã tiếp xúc đều khỏe mạnh bình thường.



Ông Chiển cho hay, tất cả các thành viên trong gia đình anh C. đều hợp tác tích cực, hướng dẫn gia đình vệ sinh, dọn dẹp nơi ở. Chính quyền địa phương cũng xuống phun thuốc khử trùng nhà này và tất cả các nhà xung quanh xóm. Hiện tại, sức khoẻ 2 vợ chồng anh C. rất tốt, không có biểu hiện gì về sức khoẻ. Quan điểm của chính quyền địa phương phải xác minh thông tin chính xác, báo cáo kịp thời, không giấu, bưng bít thông tin, không chủ quan, thực hiện tốt các phương án phòng ngừa dịch Covid-19.

Trước những thông tin người dân lo lắng dẫn đến kỳ thị 2 vợ chồng anh C, ông Chiển khẳng định nội dung đó đưa không đúng sự thật.

Ngoài ra, ông Chiển cũng cho biết thêm, sau khi nắm bắt được có công dân địa phương từ “tâm dịch” trở về, chính quyền đã thông báo cho người dân để mọi người nắm được, hạn chế tiếp xúc với vợ chồng anh này trong thời gian cách ly để theo dõi sức khỏe.

Chia sẻ về chuyện này, ông Nguyễn Văn Quyền (bố của anh C.) cho hay, sau khi nắm được thông tin từ chính quyền địa phương gia đình cũng tự cách ly tại nhà từ ngày 31/1 đến nay cũng được 17 ngày.





Theo ông Quyền, đến giờ phút này con trai ông và cả gia đình vẫn khỏe mạnh khiến ông rất vui mừng. “Nếu mà bị nhiễm thì không chỉ gia đình tôi mà cả xã hội lo lắng”, ông Quyền nói.

Sau khi con trai ông từ vùng dịch trở về, chính quyền địa phương thông báo, quán triệt tự cách ly tại nhà, con trai ông Quyền và cả gia đình không đi đâu, 100% ở nhà, chấp hành theo mọi quy định.

Trước những thông tin gia đình ông bị hàng xóm kỳ thị, ông Quyền chia sẻ: “Tôi cũng rất ngại với hàng xóm dù đây là sự cố chung chứ không phải do mình gây ra nên cố gắng tránh không va chạm với ai, khi chính quyền địa phương thông báo cách ly gia đình tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi chỉ mong sao cộng đồng hài hoà, hiểu cho gia đình tôi, đây là cách ly để phòng chống, theo dõi dịch bệnh chứ không phải gia đình tôi đã bị nhiễm bệnh”, ông Quyền nói.

Chia sẻ về việc quá trình cách ly, ông Quyền bảo, vợ chồng anh C. cho ở riêng một phòng, tự ăn uống, có người đến đo sức khỏe hàng ngày. Trong quá trình cách ly gia đình cũng không gặp khó khăn gì, đồ ăn, thức uống nhà ông có sẵn nên mọi thứ vẫn sinh hoạt bình thường.

Ngoài ra, ông Quyền mong muốn sớm hết thời gian cách ly để chính quyền địa phương thông báo rộng rãi toàn địa phương gia đình ông sức khỏe vẫn tốt, có như vậy ông mới cảm thấy vui vẻ.

Định Nguyễn

https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/tam-su-cua-gia-dinh-tu-tam-dich-virus-corona-o-vinh-phuc-tro-ve-7005613.html