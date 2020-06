Tài xế trọng thương mắc kẹt trong cabin dập nát sau va chạm kinh hoàng

Sau khi tông vào đuôi xe bồn, đầu xe tải dập nát, tài xế bị thương nặng mắc kẹt trong cabin biến dạng.

Vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 1-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có một người mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã chỉ đạo Đội CC-CNCH số 4, Đội CC-CNCH số 9, xuất 1 xe chuyên dụng, 1 xe chữa cháy, 12 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ, nhanh chóng tới hiện trường.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe tải bị biến dạng sau cú va chạm, tài xế bị thương nặng mắc kẹt trong cabin.



Lực lượng chức năng đã sử dụng phương tiện chuyên dụng cắt cửa, tách phần cabin bị biến dạng đang chèn lên người nạn nhân, đưa tài xế xe tải bị mắc kẹt ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe bồn mang BKS 37R-016… chở ximăng lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam khi đến địa điểm trên dừng đèn đỏ thì bị xe tải mang BKS 37N-12.. chở sắt vụn lao tới tông vào phía phía sau.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.