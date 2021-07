Quy trình nghiêm ngặt in sao và vận chuyển đề thi ở Nam Định

GD&TĐ – Khu vực sao in đề thi được bố trí tại khu vực cách ly 3 vòng độc lập của Sở GD&ĐT Nam Định đảm bảo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo Sở GD&ĐT Nam Định, việc sao in đề thi được bố trí và thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập. Sở GD&ĐT chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, Sở GD&ĐT Nam Định tự thực hiện việc in sao đề thi. Vòng 1 có 33 cán bộ (1 Trưởng ban, 1 phó trưởng ban, 31 thư ký, ủy viên Ban in sao)

Vòng 2 có 2 người: 1 đồng chí cán bộ công an phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an tỉnh Nam Định, 1 người là thanh tra của Sở GD&ĐT.

Vòng 3 có 5 đồng chí cán bộ công an phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an tỉnh Nam Định luân phiên bảo vệ và 4 đồng chí bảo vệ thuộc cơ quan Sở GD&ĐT luân phiên trực.

Ban vận chuyển và bàn giao đề thi chia thành 4 tuyến, mỗi tuyến có 2 cán bộ là công chức đang làm việc tại cơ quan Sở GD&ĐT Nam Định, 1 cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Nam Định bảo vệ, 1 lái xe (loại xe 15 chỗ ngồi).

Đề thi được đựng trong thùng tôn loại 2 khóa, niêm phong theo đúng quy định. Việc giao đề về các điểm thi bắt đầu từ 7h ngày 6/7 (giao đề 1 lần cho tất cả các điểm thi). Việc vận chuyển đề thi và bài thi đảm bảo đúng theo quy định tại quy chế thi và hướng dẫn thi năm 2021.

Đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 19 – Quy chế thi và Hướng dẫn thi năm 2021. Năm 2019, Sở tham mưu cho UBND tỉnh Nam Định trang bị đồng loạt camera tại phòng chứa đề thi, bài thi. Hướng dẫn các điểm thi chuẩn bị tủ đựng đề và bài thi riêng biệt. Trước ngày 4/7, hoàn thành việc rà soát, kiểm tra toàn bộ các thiết bị, cơ sở vật chất, bổ sung, thay thế (nếu hư hỏng) tại các trường THPT đặt điểm thi.

Bài thi của các buổi thi được lưu giữ tại điểm thi theo đúng quy định. Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi sở tại, thư ký, công an sẽ trực tiếp vận chuyển bài thi từ điểm thi về bàn giao cho Ban thư ký tại Sở GD&ĐT ngay trong ngày 8/7 khi hoàn thành môn thi cuối cùng.