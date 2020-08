Phát hiện 2 tử tù chết trong tư thế treo cổ tại trại tạm giam, nghi do tự tử

Hai bị cáo mới bị tuyên án sơ thẩm tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, được phát hiện chết trong trại tạm giam, nghi do tự tử.

Ngày 2/8, trao đổi với phóng viên, một vị cán bộ Văn Phòng Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, khoảng 9h ngày 1/8, các quản giáo, giám thị của trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện hai phạm nhân là Lương Văn Bằng (SN 1988) và Lăng Văn Vân (SN 1988, cùng trú xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đã tử vong trong tư thế treo cổ, nghi do tự tử.

Các phạm nhân tử vong là 2 trong 3 tử tù vừa bị TAND tỉnh Bắc Kạn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” hôm 29/7 và đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn.

Theo cáo trạng vụ án, khoảng 11h ngày, 3/9/2019, tại km173+100m QL3 (thuộc địa phận phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn) Công an huyện Bạch Thông đã dừng kiểm tra 2 xe ô tô: biển kiểm soát 29H-103.84 do Lăng Văn Thủy (sinh năm 1978 điều khiển). Ngồi cùng xe với Thủy có Lương Văn Bằng; xe ô tô biển kiểm soát 30F-5736 do Lăng Văn Vân điều khiển, cùng chạy hướng Hà Nội – Cao Bằng.

Kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29H-103.84 lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 22 bánh heroin (hơn 7,7 kg) và 34,77g ma túy loại Methamphetamine.

Trong khi đó, Lăng Văn Vân đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30F-5736 đi cùng để làm “hoa tiêu” giúp cho Thủy, Bằng vận chuyển số ma túy trên. Vân bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ án.

Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, áp dụng khoản 4 HĐXX sơ thẩm đã xử phạt 3 bị cáo của vụ án mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.