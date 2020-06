Phẫn nộ lời khai đối tượng sát hại bé gái 13 tuổi: Bóp cổ nạn nhân đến chết rồi thực hiện hành vi đồi bại

Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê – nghi can chính trong vụ án mạng đau lòng. Nghi phạm đã thừa nhận bóp cổ nạn nhân đến chết rồi giao cấu để thỏa mãn thú tính.

Vụ việc bé gái 13 tuổi ở Phú Yên bị sát hại dã man sau khi mất tích 4 ngày cùng với lời cầu cứu “Chị ơi cứu em” gây xôn xao dư luận.

Mới đây, ông Lê Trung Hưng – Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Phê khai nhận sau khi sát hại cháu H. đối tượng đã đào một hố cát trong rừng dương rồi bỏ thi thể nạn nhân xuống lấp đất lại nhằm che đậy hành vi phạm tội.



Thông tin trên Tiền phong, Phê khai nhận, trên đường chở H. về nhà, đi Phê nảy sinh ý định giao cấu với H. nên chở H. vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn (An Ninh Đông) để thực hiện hành vi đồi bại.

Tại đây, khi H. đang ngồi bấm điện thoại, thì Phê ôm chặt H. từ phía sau. Lúc này H. giãy giụa và bấm điện thoại gọi cầu cứu chị ruột:“Chị ơi cứu em”. Đối tượng Phê lo sợ và đe dọa H. phải tắt máy nếu không sẽ giết. Sau đó, Phê giật điện thoại của H. ném đi.



Lợi dụng sơ hở, H. liền bỏ chạy thì Phê đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi nạn nhân không giãy giụa nữa.

Sau khi H. bất tỉnh, Phê vẫn thực hiện hành vi giao cấu đối với H. Tiếp đó, Phê dùng tay đào một hố cạn dài khoảng 1m5 và kéo xác H. vào hố lấp cát và dùng lá cây che giấu, Tuổi trẻ đưa tin.

”Như trước đó đã đưa tin đã đưa, tối 17/6 H. xin phép gia đình đi ăn vặt cùng nhóm bạn 6 người ở xã An Ninh Đông.

Đến 23 giờ cùng ngày chị của H. nhận được một cuộc điện thoại theo số máy của H. Qua điện thoại chị của H. nghe tiếng em gái kêu cứu “Chị ơi cứu em” rồi tắt máy.

Ngay sau đó, người thân liên tục điện thoại vào số máy của cháu H. nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình cháu H. đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 21/6 lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu H. tại rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, giáp với xã An Hải (huyện Tuy An).”