‘Ông trùm’ đường dây ăn tiền hỏa táng tại Nam Định đối diện án tù 10 năm

Trần Đại Thủy (43 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định), nhiều năm là trưởng Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngày 5/6, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đại Thủy (43 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Trần Đại Thủy từng có nhiều năm là trưởng Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, tỉnh Nam Định, thuộc Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long quản lý. Từ đầu tháng 5, sau khi vụ việc nâng giá hỏa táng tại Nam Định bị phanh phui, Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long đã cho Trần Đại Thủy thôi chức trưởng Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình.

Công an tỉnh xác định Thủy là người đứng sau hoạt động của băng nhóm bảo kê, ăn chặn trong dịch vụ hỏa táng tại tỉnh này



Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, hành vi của Trần Đại Thủy là hành vi trái pháp luật hình sự. “Đối tượng này đầu băng nhóm, chỉ huy để tiến hành các hoạt động cưỡng đoạt tài sản”.

Luật sư Hoàng Tùng dẫn điều 170 Bộ LHS 2015 quy định về Tội cưỡng đoạt tài sản trong đó khoản 1 nêu rõ: “Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.

Theo luật sư Hoàng Tùng, trường hợp trong quá trình điều tra làm rõ hành vi, thấy được hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng trên có được thực hiện một cách có bài bản, phân công nhiệm vụ, cấu kết chặt chẽ với nhau và người cầm đầu là Trần Đại Thủy, thực hiện tội phạm liên tục thì là phạm tội có tổ chức. Nếu hành vi cưỡng đoạt tài sản trên diễn ra từ 5 lần trở lên có thể coi là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp thì hình phạt sẽ tăng nặng là từ 3 năm đến 10 năm tù.

Trước đó vào ngày 5/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quang (23 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghĩa Đàn, huyện Nam Trực), Trần Xuân Hà (47 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định) và Bùi Hải Quang (42 tuổi, trú tại đường Giải Phóng, phường Mỹ Xá, TP Nam Định) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Nam Định, từ tháng 11/2019, các nghi phạm trên đã cùng một số người khác xuống các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu để đe dọa một số cơ sở làm dịch vụ tang lễ, yêu cầu các cơ sở này khi nhận ca hỏa táng phải báo cáo số lượng.

Mỗi ca báo, nhóm nghi phạm sẽ thu 500.000 đồng/ca của các cơ sở hỏa táng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các nghi phạm đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 cơ sở dịch vụ mai táng.