Ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến những vụ án nào?

Chiều 11/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan tới ba vụ án.

Có là, vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng” xảy ra tại Cty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Cty Nhật Cường), Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ hai là vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Hà Nội; thứ ba là vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án.

Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy (SN 1974), Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và đồng phạm để điều tra về hai tội danh nêu trên. Đến ngày 18/5/2019, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế Bùi Quang Huy.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, từ tháng 7 đến tháng 11/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lần lượt ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bổ sung tội danh “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và các đơn vị có liên quan, ngoài Bùi Quang Huy, CQĐT cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một loạt cán bộ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Trong số các bị can có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Nhóm bị can này được xác định có liên quan đến việc phê duyệt, thực hiện gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016”. Gói thầu trên được ký ngày 26/12/2016 giữa 3 bên là Sở KH&ĐT Hà Nội; Công ty TNHH và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Giá trị hợp đồng là gần 43 tỷ đồng bao gồm toàn bộ chi phí vận hành, vận chuyển, hỗ trợ, chuyển giao các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước…

Đến ngày 10/7/2020, anh trai của bị can Bùi Quang Huy là Bùi Quốc Việt (SN 1970) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “buôn lậu”…

Trong một diễn biến bất ngờ có liên quan đến vụ án Nhật Cường, ngày 13/7, Cơ quan ANĐT – Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của hai cán bộ thuộc UBND TP Hà Nội và một cán bộ công an thuộc C03 về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.





Ngày 22/7, CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ điều tra.

Thủ tướng ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Đức Chung

Ngày 11/8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Ông Nguyễn Đức Chung, SN 1967. Quê quán ở Hải Dương. Trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng và từng giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Tháng 11/2015, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Sau đó ông được HĐND thành phố Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Văn Kiên



Ông Chung sinh ngày 3/8/1967, quê quán xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Ông Chung có trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát (chuyên ngành điều tra tội phạm); Đại học Thương mại (ngành quản trị kinh doanh), học hàm, học vị tiến sĩ luật.

Quá trình công tác của ông Chung gắn liền với ngành công an, giai đoạn từ tháng 11/2001 đến 10/2004 giữ chức phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Từ tháng 12/2007 đến tháng 9/2010: trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2011: phó giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm trưởng Phòng cảnh sát hình sự.

Từ tháng 5/2011: đại biểu Quốc hội khóa XIII, ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Từ tháng 9/2012: bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an TP Hà Nội (thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đến tháng 12/2012).

Từ tháng 11/2012: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2010/2015, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố.

Tháng 7/2013: ông Chung được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm thiếu tướng.

Từ tháng 11/2015: phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Từ ngày 4/12/2015 đến nay giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông Chung được khen thưởng Huân chương Quân công hạng nhì (2015); Huân chương Quân công hạng ba (2013); Huân chương Chiến công hạng nhất (2009, 2012); Huân chương Chiến công hạng ba (1998, 2001, 2009); Anh hùng Lực lượng vũ trang (10/2004), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (12/2007); Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất (2006); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1996, 1998, 2010); 3 Bằng khen của Bộ Công an; 6 Bằng khen của UBND TP Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát.