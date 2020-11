Nửa đêm thuê xe taxi đi mua ma túy, nam thanh niên bị bắt giữ

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thế Bảo (SN 2002; trú tại Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định) để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 23h50 ngày 5-11, tổ công tác của Công an phường Trung Hòa làm nhiệm vụ tại khu vực trước số 150 Hoàng Ngân phát hiện 1 nam thanh niên đứng cạnh chiếc xe taxi có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện người này cầm 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng và 3 viên nén màu xanh. Đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận là ma túy tổng hợp, mua về sử dụng với giá 2,9 triệu đồng.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Thế Bảo. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,632 gam Ketamine và 1,055 gam MDMA.

Tại cơ quan Công an, Bảo khai nhận đã thuê xe taxi từ huyện Hoài Đức để đi mua ma túy, đến phố Hoàng Ngân tìm nhà nghỉ để sử dụng thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.