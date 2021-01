Nửa đêm, người lái taxi đến cơ quan Công an trình báo bị cướp

ANTD.VN – Ngày 12-1-2021, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ xử lý một trường hợp báo hoang tin bị cướp tài sản tại địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

Trước đó, ngày 9-1, Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai tiếp nhận tin báo của anh N.V.M (SN 1997; trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định); là lái xe taxi về việc khoảng 19h cùng ngày, anh M chở 2 hành khách từ chân cầu Thanh Trì đến địa bàn phường Yên Sở. Sau đó, anh M. bị 2 người này dùng dao đe dọa chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại di động và 5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an phường Yên Sở đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện những tình tiết, thông tin bất thường.

Qua đấu tranh, M. đã thừa nhận vụ cướp… là giả. Nguyên nhân ban đầu được xác định do M. đã tiêu nhiều tiền khi chơi game, sau đó lại rơi mất điện thoại di động nên không còn tiền gửi cho gia đình. Bí quá, M. đã đến cơ quan Công an trình báo việc bị cướp.