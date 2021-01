Nóng trong tuần: Khởi tố 5 bị can vụ đưa người nhập cảnh trái phép, liên quan nhóm BN 1440

Khởi tố 5 bị can vụ đưa người nhập cảnh trái phép, liên quan nhóm BN 1440; Đánh người gãy răng vì bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu… là những tin nóng nhất tuần qua.

Ngày 30/12, Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, vào ngày 24/12.

Ngày 31/12, cơ quan chức năng ở tỉnh An Giang xác định có tất cả 8 người nhập cảnh trái phép cùng với người đàn ông mắc Covid-19 (BN 1440) nên tiếp tục truy vết, khoanh vùng.

Ngày 1/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố năm bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các bị can gồm Phan Phi Hùng (41 tuổi), Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (30 tuổi), Phạm Thanh Hập (30 tuổi) và Trang Văn Út (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Hùng là người móc nối với những người ở Campuchia để đưa nhóm BN 1440 nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Bốn bị can còn lại do Hùng móc nối để chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú đến nơi người nhập cảnh trái phép yêu cầu.

Ngày 2/1, Bộ Y tế cho hay, đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 tại Việt Nam. BN1435 nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 – biến thể VOC 202012/01 – là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Đồng thời chủng gây bệnh cho BN 1435, cũng có đột biến D614G vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4-5 tháng. BN1435 đi chuyến bay VN50 từ Anh tới Việt Nam, được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh.