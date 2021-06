Nóng trong tuần: Bữa tiệc sinh nhật trụy lạc của 11 cô gái trong phòng trọ

Bữa tiệc sinh nhật trụy lạc của 11 cô gái trong phòng trọ; Bí mật phía sau sự mất tích bí ẩn của bé gái 14 tuổi ở Nam Định;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

11 cô gái và buổi sinh nhật trụy lạc trong phòng trọ

Rạng sáng 18/6, Công an phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) phát hiện trong phòng trọ thuộc khu 6, phường Quảng Yên do Bùi Thị Loan (SN 1993) thuê có hành vi tụ tập đông người tổ chức sinh nhật, bật loa nhạc to gây mất an ninh, trật tự.

Qua kiểm tra, Công an phường Quảng Yên đã bất ngờ bắt quả tang 20 đối tượng (11 nữ, 9 nam) đang cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy Ketamin và cỏ. Số ma tuý này do Vũ Hải Triều (SN 1993, trú tại khu 7, phường Quảng Yên) chuẩn bị để cùng đồng bọn Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an phường Quảng Yên đã thu giữ nhiều vật chứng phục vụ cho việc bay lắc của các đối tượng tại hiện trường, trong đó có ma tuý.

Bí mật phía sau sự mất tích bí ẩn của bé gái 14 tuổi ở Nam Định

Chiều 23/6, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Anh (29 tuổi) và Đinh Văn Tiến (18 tuổi, cùng quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nhận trình báo của một hộ dân về việc con gái 14 tuổi mất tích.

Quá trình điều tra, công an phát hiện bé gái 14 tuổi nói trên mất tích có liên quan đến một đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi. Cầm đầu đường dây này là Đinh Văn Tiến và Trương Tuấn Anh.