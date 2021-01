Nóng: 4 án phạt vòng mở màn V-League 2021

Ngay sau vòng 1 giải Vô địch quốc gia LS V-League 2021, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra tới 4 quyết định kỷ luật liên quan tới những vi phạm của cầu thủ và các đội bóng.

Cụ thể, VFF quyết định phạt 7,5 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Đinh Văn Trường (số 12) của CLB Nam Định do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng đối với cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (số 88) của Hà Nội FC trong trận đấu giữa hai đội Nam Định và Hà Nội FC ngày 15/1 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định).

CLB Becamex Bình Dương nhận án phạt 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai đội Becamex Bình Dương và Đông Á Thanh Hóa ngày 16/1 trên sân Gò Đậu (Bình Dương).

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh ngày 17/1 trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) cũng có tới 5 cầu thủ SHB Đà Nẵng bị phạt thẻ vàng. Do đó, đội Đà Nẵng cũng nhận án phạt 2 triệu đồng.

Quyết định xử phạt thứ 4 sau vòng 1 V-League 2021 dành cho Topenland Bình Định. Tân binh V-League ngay lập tức nhận án phạt “cảnh cáo” 2 triệu đồng do có 5 thành viên bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Topenland Bình Định ngày 16/1 trên sân Vinh (Nghệ An).

V-League khai màn với những cơn “địa chấn”. Có thể cảm nhận được sức nóng của giải đấu ngay ở giai đoạn mở màn, báo hiệu một mùa giải cam go với những diễn biến khó lường.