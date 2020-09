Nổ súng vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy trên xe ô tô

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh vừa nổ súng, vây bắt một nhóm đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 4/9, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy – Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an) bắt giữ một nhóm đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị xã Kỳ Anh.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (4/9), tại khu vực Đèo Con, xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô màu đen hiệu Kia Cerato mang BKS Nghệ An di chuyển trên QL 1A theo hướng Bắc – Nam.

Khi qua đoạn Đèo Con, thuộc địa phận xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên lúc này nhóm đối tượng đã tăng ga bỏ chạy buộc chiến sỹ công an phải nổ súng chỉ thiên, truy đuổi để tiến hành vây bắt.

Thời điểm này, công an bắt giữ nhóm đối tượng khoảng 5 người trong xe. Kiểm tra tại hiện trường, có số lượng lớn ma túy được bọc trong túi nilon đựng trong balo đen.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 21kg ma tuý đá, 18 bánh heroin, 3kg ma tuý loại ketamine cùng một số tang vật trong xe ô tô.

Một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về Ma tuý (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết thêm, trong lúc vật lộn với nhóm đối tượng có hai chiến sĩ công an bị thương nhẹ.

Hiện công an đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. Nhóm đối tượng trên xe đã được công an đưa về trụ sở Công an TX Kỳ Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ.